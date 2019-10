První poločas měli mírně ze hry víc domácí, Martinek se dostal do šance a nastřeli břevno. Hosté spoléhali na brejky ze zajištěné obrany. Po změně stran domácí ještě více přidali na obrátkách a hra byla hlavně v jejich režii, ale Martinek nastřelil opět tyč, navíc Filipi Gramerovi vychytal penaltu brankář hostů. Pak ohrozili branku i hosté, ale nic z toho nebylo. Ledeč mohl přeci jen ještě vyhrát, ale v poslední minutě Fišer z bezprostřední blízkosti nastřelil jen brankáře.

„Poslední dobou pořád dokola. Ztráta bodů, nedali jsme tutovky a bohužel nedáme branku ani z penalty. Chybí trochu štěstí, protože jsme navíc nastřelili tyč a břevno," řekl k utkání ledečský kouč Martin Nepovím.

Rozhodčí: Beneš. ŽK: 3:3. Diváci: 80. Poločas: 0:0. Ledeč n. S.: T. Bezděk – J. Gramer (15. Turek), Šíma, Žemlička, Karel – Smejkal, Nepovím, F. Gramer, Vodička (60. Fišer) – S. Bezděk (76. Chlubna), Martinek. Bedřichov: Šána – Zamazal, Mašek, Dvořáček, Mareš – Štěpánek, Diviš (67. Havlík), Neuwirth (89. Paulík), Vaněk (73. Grepl) – Lacina, Altrichter (86. Fuxa). Nejlepší hráči: Martínek, Žemličku – Lacina.

PŘIBYSLAV – OKŘÍŠKY 2:1

Domácí začali dobře, dali rychlý gól. Pak hráli pozorně, ale Okříšky vyrovnaly hru. Nejprve se netrefil Ryšavý, ale pak propadl balon obranou na Širokého a ten srovnal. Ve druhé půlce domácí hosty zatlačili, vytvořili si šance. Vostál nedal v pozici, kdy byl sám před brankářem, Novotný překopl bránu a tak hosté málem domácí potrestali, ale Přibyslav podržel Pazderka. Pak Vostál ale prodloužil hlavou výkop Pazderka na Krčála a ten šel sám na brankáře. Domácí pojistku už nepřidali, ale vedení udrželi.

„Konečně jsme doma zabrali, vyhráli jsme. Potvrdilo se, že když se budeme tlačit do koncovky, tak tam nakonec něco spadne. Jsme za výhru rádi," uznal přibyslavský trenér František Polák.

Góly: 10. Bačkovský, 75. Krčál – 41. Široký. Rozhodčí: Karlík. ŽK: 1:1. Diváci: 120. Poločas: 1:1. Přibyslav: Pazderka – Prchal, Vopršal, Ondra, Imramovský – Vykoukal (86. Němec), Krčál (80. Sibera), Novotný (64. Škacha), Pochop – Bačkovský, Vostál. Okříšky: Fiala – Tekal, Němec, Benda, Dočekal – Široký (84. Trnka), Dubský, Ryšavý, Rampír (46. Vostal) – Večeřa, Binka. Nejlepší hráči: Bačkovský, Krčál - Fiala.

ŽIROVNICE – CHOTĚBOŘ 2:1

Domácí na zadělali na tři body hned v úvodu. Ve 2. minutě zatáhl míč po křídle Vodáček, naservíroval ho před branku a Kučera dostal Žirovnici do vedení. V 8. minutě se akce opakovala jako přes kopírák, tentokrát ale nahrával Kučera a zakončoval Vodáček. V úvodu druhé půle vypadl Švecovi míč z rukou a Martin Somerauer vrátil Chotěboř zpět do zápasu. Hosté se pak tlačili do útoku, usilovali o vyrovnání, ale do vyložené šance se nedostali.

Góly: 2. Kučera, 8. Vodáček – 48. Martin Somerauer. Rozhodčí: P. Rosický. ŽK: 2:3. Diváci: 100. Poločas: 2:0. Žirovnice: Švec – M. Hřebecký, Knotek, Tolkner, Kořínek (52. Svoboda) – Dýnek, Hadrava, Staněk (63. T. Hřebecký), Vaš – Kučera, Vodáček. Chotěboř: Dobrovolný – Cestr, Plíšek (83. Janda), Keller, Martin Somerauer – Janda, Hanousek, Marek Somerauer, Neuvirt (24. Hlaváček) – Bělovský (18. Clad), Moravec. Nejlepší hráči: Kučera, Tolkner – Martin Somerauer.