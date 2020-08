Fotbalový krajský přebor Vysočiny o víkendu přinesl okresní derby. Přibyslav přivítala na svém hřišti Ledeč nad Sázavou, kterou vedl její bývalý trenér František Polák. Ten své bývalé svěřence obral o body. Ovšem se štěstím, protože ve druhém poločase měli domácí blízko k vyrovnání a možná i k vítězství.

Chotěboř pak doma porazila polenské Sapeli, když dokázala bezezbytku využít dlouhou přesilovku.

CHOTĚBOŘ – SAPELI POLNÁ 3:1

Miroslav Plíšek, trenér Chotěboře: „Myslím, že naše vítězství bylo zasloužené, i když jsme hráli od třicáté minuty proti deseti. Od začátku jsme byli aktivnější. V prvním poločase jsme ale hráli jen po vápno. Chyběl nám nápad. Soupeř dobře bránil a měl jednu možnost, zaváněla gólem. Ve druhé půlce jsme hru zrychlili a Stránský otevřel skóre, když dostal balon mezi stopery. Při druhé brance si srazil míč do sítě Flekal. Pak se ujala krásná střela z třiceti metrů od Stránského. My jsme poté polevili, soupeř naopak nerezignoval a snížil.“

PŘIBYSLAV – LEDEČ N. S. 1:2

Jiří Stejskal, trenér Přibyslavi: „Výsledek má pro nás hořkou pachuť. Chtěli jsme vyhrát, protože v minulém kole jsme prohráli. Navíc doma body sbírat musíme. V prvním poločase se hra přelévala ze strany na stranu. Šance byly na obou stranách, pak ale přišlo malé zaváhání brankáře a kopala se penalta. Ta byla jednoznačná. Nás to naštěstí nevykolejilo, měli jsme další náznaky. Bohužel se ale kopala další penalta. Ta byla z mého pohledu dost diskutabilní. Nám se před odchodem do kabin podařilo snížit. Do druhé půle jsme nastoupili s tím, že vyrovnáme. Díky naší aktivitě jsme si vypracovali dost šancí. Jenže herní převaha i šance zůstaly bez gólového efektu. Když jsem se na zápas podíval v klidu a zpětně, tak by i případná remíza pro nás byla ztrátou.“

František Polák, trenér Ledče: „Každý vítězství bereme, ale tomuhle zápasu by slušela víc remíza. My jsme byli lepší v prvním poločase, oni ve druhém. Zasloužili by si vyrovnat. Šance na to měli, ale naštěstí pro nás se jim to nepovedlo. S námi zacloumal gól do šatny a Přibyslav posadil na koně.“