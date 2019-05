Fotbalovější hosté v prvním poločase museli dvakrát dotahovat náskok domácích, poločasový nerozhodný stav byl odpovídající průběhu hry. Po změně stran Pelhřimov přidal na obrátkách, na půl hodiny přišpendlil domácí před jejich svatyni, ale ani ze série standardek nic nevytěžil. Ledeč se po prostřídání vymanila z tlaku a v závěrečné desetiminutovce dvěma góly rozhodla duel ve svůj prospěch.

„Bylo to hodně těžké utkání. Zkomplikovali jsme si ho sami, když jsme po druhé vedoucí brance prakticky z rozehrání opět inkasovali. Ve druhé části nás hosté svírali, kopali sérii rohů i přímých kopů, protože my jsme byli všude pozdě, z čehož pramenily i naše fauly. Až v závěru jsme se herně uklidnili a dokázali vstřelit dvě branky,“ řekl ledečský kouč Zdeněk Jungvirt.

Góly: 16. F. Gramer, 40. a 80. Toula, 87. J. Gramer – 26. Mazač, 41. Vodička. Rozhodčí: Terber. ŽK: Nepovím, F. Gramer, Šíma – Jeřábek, Naniaš, Rejthar. ČK: 87. Naniaš. Diváci: 150. Poločas: 2:2. Ledeč n. S.: Bezděk – J. Gramer (89. Kuja), F. Gramer, Karel, Šíma - Koubský (75. Prchal), Vodička, Nepovím, Chlubna (61. Martinek). - Trpišovský, Toula. Pelhřimov: Holický – Skořepa, Rejthar, Naniaš, Homolka - Jeřábek, Poul - Vlk, Benda, Mazač - Mazanec (71. Fikar). Nejlepší hráči: Toula, F. Gramer – Naniaš.

NÁMĚŠŤ-VÍCENICE - PŘIBYSLAV 2:1

Favorit se ujal vedení brankou do šatny, kterou zajistil Svoboda. Za stavu 2:0 se zdálo všechno jasné, jenže Náměšť málem doplatila na spalování šancí. "Šimončič šel dvakrát sám na branku, Svoboda mohl dát další dva gól. Vrcholem bylo, když jsme za stavu 2:0 nedali šanci, když šli čtyři hráči sami na brankáře. Hosté snížili, ožili a my se strachovali o výsledek," uvedl trenér vítězů Petr Kylíšek.

„Výsledek je pro nás docela dobrý, při troše štěstí jsme mohli vyhrát, ale i dostat ještě o dvě tři branky víc. Soupeř byl kvalitnější. My jsme nebyli v úplně ideálním zdravotním rozpoložení. Vzhledem k okolnostem je výsledek dobrý. Samozřejmě mohl bych říct, že kdybychom udrželi stav 0:0 do druhé půle a nedostali zase branku do šatny, tak to mohlo být jinak. V závěru jsme mohli urvat i bod, ale to by asi bylo pro domácí nezasloužený,“ doplnil přibyslavský kouč František Polák.

Góly: 44. a 70. Svoboda - 80. Vostál. Rozhodčí: Machát, ŽK: 1:1. Diváci: 100. Poločas: 1:0.

Náměšť-Vícenice: Procházka - Lampíř, Čermák, Rubák, Jonák (90. Tržil) - Klíma (77. Anna), Sedláček, Durajka, Sedlák (73. Matoušek) - Šimončič, Svoboda. Přibyslav: Pazderka - Sibera, Vopršal, Votava, Vykoukal – Ondra, Krčál, Pochop, Bačkovský – Vostál, Prchal. Nejlepší hráči: Svoboda, Durajka - Pazderka.

HFK TŘEBÍČ - CHOTĚBOŘ 2:3

Při čím dál více zauzlené situaci v divizi potřebovala Třebíč konečně bodovat, ale znovu se jí to nepodařilo. Proti Chotěboři se dostala do rychlého vedené zásluhou R. Benceho, jenže kreativní Dvořák dokázal otočit skóre. V 71. minutě byla snaha HFK korunována vyrovnáním Benáčka, jenže utkání rozhodla dvě minuty před koncem největší opora hostí Martin Somerauer.

„V první půl hodince jsme sice měli jednu šanci, ale jinak jsme byli nedůrazní, soupeř byl víc na balonu. Po ni jsme ale byli ve zbytku zápasu lepší, hlavně ve druhém poločase. Soupeř sice dokázal srovnat, ale my jsme dali třetí branku a ještě jsme nedali penaltu,“ zhodnotil duel Miroslav Plíšek, kouč Chotěboře.

Góly: 9. R. Bence, 71. Benáček - 41. a 65. Dvořák, 88. Martin Somerauer. Rozhodčí: Pavlas, ŽK: 4:2. Diváci: 70. Poločas: 1:1. HFK Třebíč: Duba – Suchna, Brabenec, Karásek, Renát – Valíček, Lorenc – Pecka (52. Hrbáček), Benáček, Durda – Maleta. Chotěboř: Dobrovolný - Jan Hlaváček (81. Rychlý), Čáp (62. Moravec), Ďoubal (25. Keller), Plíšek - Janda, Marek Somerauer, Martin Somerauer, Chlad - Dvořák, Hanousek. Nejlepší hráči: Benáček – Dvořák, Martin Somerauer.