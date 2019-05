CHOTĚBOŘ – LEDEČ N. S. 5:1

Chotěboř vstoupila do zápasu na jedničku, do desáté minuty si vytvořila dvoubrankový náskok, když Plíšek našel z rohu hlavu Kellera a po něm se trefil Odvářka. Poté Jiří Hlaváček střílel z úhlu, brankář neudržel balon, Dvořák mu ho vypíchl a našel na vápně Vojtěcha Jandu a ten měl před sebou prázdnou branku. Čtvrtou branku přidal Martin Somerauer. Ledči se podařilo do pauzy snížit po zaváhání stopera. Po změně stran pak domácí přidali pátou branku a zápas se v klidu dohrával. Chotěboř ještě nedala penaltu a neproměnila ještě dvě šance.

„Nám se vydařilo navázat na výkon z Okříšek. Pro nás dobře zvládnutý zápas, k tomu navíc druhý zápas vyhraný na domácím hřišti. Pozitivní je, že jsme udělali jen jednu hrubku a naopak proměnili své šance,“ řekl k utkání chotěbořský kouč Miroslav Plíšek.

„Byli jsme ve všem horší, pomalejší. Teď se nám to sešlo, hráli jsme ve slepované sestavě, doplněné hráči z béčka. Chotěboř zaslouženě vyhrála,“ přidal své hodnocení i ledečský trenér Zdeněk Jungvirt.

Góly: 2. Keller, 6. Odvářka, 20. V. Janda, 30. Martin Somerauer, 49. Dvořák – 43. Marek. Rozhodčí: Novák. ŽK: 2:3. Diváci: 150. Poločas: 4:1. Chotěboř: Dobrovolný – Plíšek, Keller, Jan Hlaváček, V. Janda (61. Ďoubal) - Jiří Hlaváček, Dvořák, Martin Somerauer, Marek Somerauer (63. Hanousek), Chlad (82. Ledvinka) – Odvářka (73. Veselý). Ledeč n. S.: Beránek – Karel, Vodička, F, Gramer, Chlubna – Prchal, Nepovím, Toula, Martinek (66. Šenk) – Trpišovský, Marek (63. S. Bezděk). Nejlepší hráči: Chlad, Dvořák, Martin Somerauer.

SAPELI POLNÁ – PŘIBYSLAV 0:2

První půlka sice gól nenabídla, ale šancí bylo dost. Hlavně domácí hráči se předháněli v jejich zahazování, skvělými zákroky podržel Přibyslav gólman Zvolánek. Hosté měli jen jednu dobrou příležitost, ale to se vytáhl Hajný. Po změně stran už to bylo na gólové příležitosti vyrovnané, a hosté se ujali vedení po hlavičce Vostála. Sapeláci to nezabalili, ale nebylo jim přáno. Těsně před koncem dala Přibyslav pečeť výhře po rohovém kopu.

„My jsme přežili začátek, kdy byli domácí nebezpeční, ale pak jsme začali být nebezpeční a pozornou obranou soupeři nic nedovolili. Víceméně si to všechno sedlo, i přesto že jsem měl problémy se sestavou,“ zhodnotil duel přibyslavský lodivod František Polák.

Góly: 67. Vostál, 84. Bačkovský. Rozhodčí: Dvořák. ŽK: 1:1. Diváci: 80. Poločas 0:0. Sapeli Polná: Hajný – Flekal, Tržil, Boháček, Barák (76. Stejskal) – Dvořáček, Bambula, Adamec (59. Varhaník), Benáček – Padrnos, Částka (67. Doucha). Přibyslav: Zvolánek – Vostál, Krčál, Sibera, Prchal – Ondra, Vyskoukal (78. Průža), Bačkovský, Pochop – Musil, Vopršal. Nejlepší hráči: Zvolánek, Vopršal, Vostál.