Polná začala zhurta a hosté měli od 8. minuty problém. Barák s Dvořáčkem zakombinovali, Padrnos se dostal za obranu, se štěstím obešel Beránka, a domácí vedli. Ve zbytku poločasu bylo k vidění několik šancí, více na straně Sapeli. Gól však žádný. Polná mohla i po změně stran vedení pojistit, jenže místo toho se strachovala až do samého konce. Jenže tlak Ledče ve vyrovnání nevyústil.

„Zápas se mi hodnotí těžce. Branku jsme si vlastně vstřelili sami. Bylo to hned na začátku a ve zbytku zápasu jsme dobývali branku domácích. Měli jsme tři jasné gólovky, kdy jsme nedokázali balon dopravit do prázdné branky. Je to pro nás jasná ztráta,“ prozradil své hodnocení Zdeněk Jungvirt, trenér Ledče.

Gól: 8. Padrnos. Rozhodčí: Porupka. Bez ŽK. Diváci: 90. Poločas 1:0. Sapeli Polná: Hajný - Flekal, Tržil, Boháček, Barák - Bambula, Benáček, Brabec (65. Varhaník), Dvořáček (77. Mezera) - Částka (76. Adamec), Padrnos (85. Doucha). Ledeč n. S.: Beránek – J. Grammer, F. Grammer, Karel, Šíma – Koubský, Vodička, Kuja (67. Martinek), Chlubna (74. Šenk) – Trpišovský, Marek (49. Toula). Nejlepší hráči: Benáček, Brabec - Beránek.

PŘIBYSLAV – N. VES 2:1

Zápas začal vedoucí brankou hostů. V 8. minutě přišel tečovaný centr a chyba domácího brankáře a Pazderka otevřel skóre. Domácí ale o osm minut později snížili. Škacha uvolnil Vostála. Následně stejného střelce uvolnil Pochop a Přibyslav vedla. Nová Ves nedala penaltu a za domácí přestřelil Vostál. Po změně stran soupeř domácí zatlačil. Přibyslav nedokázala podržet balon a dostat se do hry. Hosté nastřelili ještě břevno.

„Doma jsme zápas ubojovali. Třetí zápas po sobě rozhodla morálka, kdy si kluci sáhli na dno svých sil. Přesvědčují se, že když je dobrá morálka, disciplína a další faktory, tak jde hrát s každým. Když se maká a jezdí se po zadku, tak ve finále se i to štěstí k nám přikloní,“ zhodnotil duel kouč Přibyslavi František Polák.

Góly: 16. a 22. Vostál – 8. Pazderka. Rozhodčí: Rygl. ŽK: 2:4. Diváci: 200. Poločas: 2:1. Přibyslav: Pazderka – Sibera, Vopršal, Votava, Vykoukal (76. Bačkovský) – Ondra, Krčál (91. Průža), Pochop, Prchal – Vostál, Škacha. N. Ves: Fuksa – O. Starý (68. V. Novotný), P. Šandera, J. Havlík, Josef Šandera – Žák, Kuchta, M. Novotný (50. Komínek), Blažíček (68. J. Nečas) – F. Nečas, Jan Šandera. Nejlepší hráči: Vopršal, Vostál – Žák, Kuchta.

V. MEZIŘÍČÍ B – CHOTĚBOŘ 2:5

Rezerva Meziříčí začala dobře, v 16. minutě centroval Mužátko a Krčál otevřel skóre zápasu. Jenže ve 22. minutě z penalty vyrovnal Moravec a za další dvě minuty po rychlé otočil skóre Chlad - 1:2. Po změně stran se domácí zvedli, střelou z hranice šestnáctky vyrovnal Crkal. Po hodině hry vrátil po samostatné individuální akci Chotěboři vedení Bělovský, které v úplném závěru ještě potvrdili dalšími dvěma brankami Voborník a střídající Jiří Hlaváček.

„Z mého pohledu to byl náš nejpovedenější zápas. Ze začátku jsme sice neproměnili dvě šance, ale pak už jsme dávali branky. Soupeř sice dvakrát dokázal snížit, ale pak už jsme měli zápas pod kontrolou a z toho vyplynuly i naše další branky,“ řekl k utkání chotěbořský kouč Miroslav Plíšek.

Góly: 16. Krčál, 53. Crkal – 22. Moravec (PK), 24. Chlad, 60. Bělovský, 79. Voborník, 85. Jiří Hlaváček. Rozhodčí: Havlín. ŽK: 2:2. Diváci: 30. Poločas: 1:2. V. Meziříčí B: Simandl – Benda (59. P. Chalupa), Krejčí, L. Chalupa (72. Nevoral), Bouček, Dufek (84. Partl), Malec (59. Bibr), Krčál, Crkal, Mužátko, Polanský (84. Zedník). Chotěboř: Dobrovolný – Keller, Jan Hlaváček (87. Plíšek), Moravec (67. Čáp), Janda - Martin Somerauer, Bělovský (80. Hanousek), Marek Somerauer, Chlad (72. Jiří Hlaváček) – Dvořák, Voborník. Nejlepší hráči: Martin Somerauer, Bělovský, Dvořák.