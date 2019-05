Ledeč nad Sázavou, Pelhřimov – Ledečští fotbalisté přivítali ve šlágru krajského přeboru třetí tým tabulky. V zápase chtěli po dvou porážkách bodovat, ale Pelhřimov byl velmi těžkým soupeřem. A to i přesto že se v poslední době potýká s neproměňováním šancí, stejně jako Ledeč. Ta nakonec vyhrála 4:2 a nedovolila mu, aby se přiblížil na pět bodů.

VYHRÁLI. Fotbalisté Ledče (v černobílém) si po dvou porážkách spravili chuť. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

V poločase padly na obou stranách dvě branky. „Od zápasu v Žirovnici se stále potýkáme s tím, že nedokážeme proměnit ani tisíciprocentní šance. Místo toho, abychom šli do vedení, tak jsme museli dotahovat,“ řekl pelhřimovský kouč Pavel Regásek. Vyrovnání padlo těsně před poločasem, a necelou minut poté, co Ledeč šla do vedení 2:1. „Jenže Pelhřimov hned z rozehrávky srovnal, respektive my jsme si dali vlastní gól. A to samozřejmě ovlivnilo náš vstup do druhé půle, kdy si soupeř dvacet minut vytvořil tlak, my jsme jen odkopávali,“ uznal ledečský trenér Zdeněk Jungvirt.