Ledeč nad Sázavou – Již pět zápasů, z toho čtyři jarní, rozhodli brankami v posledních deseti minutách zápasu. Fotbalisté Ledče nad Sázavou jsou v tomto směru velmi silní. V samém závěru už si připsali spoustu důležitých bodů.

FK Kovofiniš Ledeč nad Sázavou. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Musím říct, že kluci dokážou hrát až do posledního hvizdu. Nic nezabalí, i když je situace nepříznivá. Je to výraz jejich vlastních schopností. Věří si a vědí, že mají na to, aby ještě vstřelili branku,“ prozradil ledečský kouč Zdeněk Jungvirt. „V každém sportu sráží sportovce vlastní chyby, a my máme ten problém, že my je nedokážeme potrestat, ale soupeř ano. My dáme gól, soupeř vyrovná. Takto stále odskakujeme a oni vyrovnají. Klukům je jedno, jestli je začátek nebo konec zápasu.“