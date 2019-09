CHOTĚBOŘ – ŠEBKOVICE 2:1

První poločas se domácím příliš nevydařil. Sice měli hned v úvodu šanci a v 7. minutě šli do vedení. Jenže soupeř si po půl hodině došel pro penaltu a srovnal. Druhý poločas byla hra úplně jiná, Chotěboř si vytvořila spoustu šancí, hosté hrozili jen standardkama. Domácí ale proměnili jednu, když Dvořák poslal balon k tyči.

"Za druhou půlku jsme si zasloužili vyhrát. Ale problém je, že jsme opět nedokázali hrát dobře celý zápas. První půlka byla dost mizerná. Ve druhé půlce jsme měli dát víc branek, abychom se nemuseli strachovat o to, aby soupeř nedal z něčeho branku," řekl Miroslav Plíšek, trenér Chotěboře.

Góly: 7. Martin Somerauer, 54. Dvořák – 31. Prokeš (PK). Rozhodčí: Stehlík. ŽK: 1:3. Diváci: 120. Poločas: 1:1. Chotěboř: Dobrovolný – Keller, Neuvirt, Jan Hlaváček, Cestr (46. Jiří Hlaváček) – Moravec (69. Chlad), Martin Somerauer, Marek Somerauer, Bělovský – Dvořák, Voborník (80. F. Janda). Šebkovice: Kuba – Němec, D. Karásek (83. Pánek), Z. Karásek, Dvořák – Renát, T. Kotačka, Prokeš, Říha (72. Klubal), Večeřa – Novotný. Nejlepší hráči: Martin Somerauer, Dvořák – Novotný.

LEDEČ N. S. – SPEŘICE 1:1

V prvním poločase měli hosté více ze hry a vytvořili si jednu gólovou příležitost, kterou ale neproměnili. Domácí se k vážnějšímu ohrožení branky nedostali. Po změně stran Speřice dvakrát nerozvlnily síť z velké šance, dočkaly se až v 55. minutě, kdy předvedl pěknou individuální akci Svoboda. Pak se hra vyrovnala, a domácí se dočkali vyrovnání. Jakub Gramer poslal centr před branku a našel Trpišovského. Po srovnání měli domácí mírně více ze hry, ale branku už nevstřelili. Zápas se spíš dohrával.

"Pro nás je dneska bod výhrou. Soupeř byl dobrý, zatím nejlepší, na kterého jsme narazili. Speřice mají agresivní, běhavý tým, měli jsme s tím problémy. Bod bereme. Mrzí mě zranění hostujícího hráče Pohana v souboji se mnou. Byl to velice dobrý zápas z obou stran, bylo to pravé derby," ohodnotil duel Martin Nepovím, kouč Ledče.

Góly: 66. Trpišovský – 55. Svoboda. Rozhodčí: Beneš. ŽK: 4:1. Diváci: 250. Poločas: 0:0. Ledeč n. S.: T. Bezděk – Žemlička, J. Gramer, Šíma (85. Petřík), Karel – F. Gramer, Nepovím, Martinek (90. Havel), Vodička (61. S. Bezděk) – Trpišovský, Smejkal. Speřice: Žáček – Honzárek, Štěpánek, Fukan – Holenda, Jančík, Vlček, Eremiáš (87. Maděra) – Soukup (88. Boček), Pohan (70. Moravec), Svoboda. Nejlepší hráči: Trpišovský – Svoboda.

PŘIBYSLAV – N. VES 1:3

Do dvacáté minuty byli domácí lepším týmem, měli tři vyložené šance, ale ani jednu neproměnili a tak trestali hosté, kteří po akci ze strany otevřeli skóre. Přibyslav pak měla ještě další tři tutovky, ale opět vyhořeli. Po změně stran domácí přestali po neproměněných šancích hrát a soupeř se nakopl. Měl více ze hry a byl lepší. V 54. minutě po nedorozumění Strašila s Pazderkou dal Novotný na 2:0. V 67. minutě korigovali sice domácí po pěkném míči Krčála a přibyslavský Novotný ho využil. Jenže o osm minut později si Nová Ves tři body pojistila.

"Měli jsme dobrý začátek, soupeř byl nekoncentrovaný a mohli jsme jít do vedení, jenže jsme nedali šance. To nás pak utlumilo a soupeře to naopak zvedlo. Pak už jsme na zvrat mentálně neměli," řekl přibyslavský lodivod František Polák.

Góly: 67. Novotný - 38. a 54. Novotný, 75. J. Šandera. Rozhodčí: Voneš. ŽK: 1:0. Diváci: 120. Poločas: 0:1. Přibyslav: Pazderka – Sibera, Škacha (69. F. Bačkovský), Vopršal, Ondra – J. Bačkovský (63. Vykoukal), Novotný, Strašil, Musil – Krčál, Vostál. N. Ves: Fuksa – Kuchta (86. Růžička), Krejčí, Havlík, Josef Šandera – F. Nečas, Jan Šandera, Žák (77. O. Šandera), Novotný (83. J. Nečas) - O. Starý, Komínek (71. Ptáček). Nejlepší hráči: Ondra – F. Nečas, Fuksa.