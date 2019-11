V úvodních osmi zápasech sice nasbírali čtyři vítězství a dvě remízy, ale… „Sice jsme ze začátku nějaké body nasbírali, ale s hrou příliš velká spokojenost nebyla. Hra byla utrápená, a ke konci se to promítlo i do výsledků,“ naznačil špatný závěr podzimu leštinský kouč David Hospodka.

STŘELCI LEŠTINY

8 – Jakub Mišovic

6 – Josef Štros

1 – Roman Piskač, Martin Pleva, Milan Kožnar, Roman Krajíček, Miroslav Forejt, Milan Bránik, Pavel Čuřík

Jeho svěřenci totiž v posledních pěti zápasech nezískali ani bod. Zlom přišel v zápase s Rozsochatcem, kdy Leština sice po prvním poločase prohrávala sice 1:3. Jenže po změně stran během čtvrt hodiny otočili výsledek na 4:3. Pak ale v poslední minutě Rozsochatec převážil misky vah na svou stranu a vyhrál 4:5. „A to není jediný zápas, kdy jsme o body přišli v posledních minutách zápasu. Nejhorší zápas podzimu byl určitě ten s Třeští,“ prozradil Hospodka. To fotbalisté Leštiny na domácím hřišti prohráli 1:6, a už v prvním poločase jim soupeř nasázel čtyři branky.

Před sezonou si ale klub z Leštiny přál horní patra tabulky. Už proto že se mu povedlo přivést do svých řad dvě posily – Romana Piskače a Martina Plevu. „Chtěli jsme se pohybovat na předních příčkách tabulky. Poslední dvě sezony jsme skončili do pátého místa, navíc jsme posílili kádr, abychom byli silnější. Jenže než aby nám to pomohlo, tak nám to spíš uškodilo,“ pokrčil rameny trenér Leštiny.

Jeho svěřenci pak nevěnovali fotbalu tolik, co by měli. „Kluci začali flákat tréninky. Nedávali fotbal nic navíc. Mysleli si, že to půjde samo,“ dodal Hospodka. Ten tak měl už se svými svěřenci pohovory. „Už jsme si po podzimu něco řekli a shodli se, že to takto nejde dělat.“

Žádné odchody nebo příchody se však očekávat nedají. „Nemáme extra z čeho brát a překopávat tým nebudeme. Kluci tomu jen musí dát daleko víc,“ uznal Hospodka, který tak má jasný cíl na jaro. Odrazit se ode dna a přiblížit se k výším příčkám, na které ale neztrácí tolik.