LEŠTINA – MÍROVKA 5:1

Mírovka přijela do Leštiny v hodně oslabené sestavě a bylo to na výkonu znát. Domácí začali aktivně a hned ve 3. minutě šli do vedení, když se hostující obrana nedomluvila, balon prošel jejím prostředkem, zmocnil se ho z první Bránik a z druhé pálil do sítě. Pak se hra trochu uklidnila a hosté si vytvořili ojedinělou šanci, kdy nastřelili břevno. V 17. minutě přišel přetažený balon po rohovém kopu, Forejt hlavou sklepl ke druhé tyči, kde hlavou zakončil Štros. Pět minut před koncem Forejt centroval na zadní tyč, kde byl opět připravený Štros a dával opět hlavou. Po změně stran se pak Štros změnil na nahrávače. Akce začal v obraně, ta přenesla balon do rohového prostoru, a Štros ho poslal na Mišovice a ten z první mířil přesně. Ze stejného prostoru přihrával Štros i na pátou branku, jen se střelcem stal střídající Bárta. Leština pak nedokázala udržet čisté konto, když ze skrumáže padla jediná branka soupeře.

Góly: 3. Bránik, 17. a 40. Štros, 47. Mišovic, 66. Bárta – 83. Velfl. Rozhodčí: Burian. ŽK: 3:1. Diváci: 80. Poločas: 3:0. Leština: Březina – Proněk, Kožnar (60. Bárta), Forejt, Prchal, Čuřík (85. Švanda), Štros (70. Krajíček), Piskač, Mišovic, Bránik (52. Jelínek), Burjetka. Mírovka: Berky – Rásl, Martínek, Netopilík, Lacina, Němec, Bláha, Velfl (87. Provazník), Semelka (21. Dvořák), Hartl (79. Bárta), Mach (64. Pylypenko).

SVĚTLÁ N. S. – KOSTELEC 4:1

V úvodních patnácti minutách byli domácí jasně lepším týmem, ale poté přišel náhodný gól soupeře, a to Světlou utlumilo. Balon totiž propadl mezi obránce a Procházka otevřel skóre. Domácím se ale povedlo srovnat ještě do poločasu. Ve 34. minutě předvedl pěknou individuální akci Rezek. Ještě těsně před poločasem mohli jít i do vedení, ale samostatný únik neproměnili. Po změně stran ale Světlá na soupeře vletěla jak uragán a pořádně ho mlela. Čermák utekl po pravém křídle a zkušeně obstřelil gólmana. Po hodině hry po narážečce poslal pumelici Pešek a zvýšil na 3:1. A na konečných 4:1 dal z dorážky Sobek.

Góly: 34. Rezek, 46. Čermák, 60. Pešek, 74. Sobek - 17. Procházka. Rozhodčí: Soukupová. ŽK: 0:4. Diváci: 150. Poločas: 1:1. Světlá n. S.: Novotný – D. Valenta, Karel (76. Burda), Rezek, J. Valenta (79. Vaňásek), Krajanský, Křikava (63. Sobek), Pohnětal, Pešek, Čermák (82. Muzikář), Mbemba. Kostelec: Plavec – Plavec, Procházka, Fejt, Hrubeš, Tomášek (23. Poul), Doležal, Lapeš, Číhal (82. Vavroušek), Neděla (65. Flégr), Mašek (72. Nikodým), Zadražil (86. Kružík).

ŠTOKY – TŘEŠŤ 1:0

První poločas byl vcelku vyrovnaný. Štoky ho odehrály s obrannou taktikou, soupeř byl pohyblivější a nepatrně lepší a vytvořil si dvě gólové šance, ale domácí podržel brankář Uhlíř. A od 18. minuty se dokonce radovali z vedoucí branky. Bošacký si zpracoval balon na penaltě, otočil se a zakončil nekompromisně do šibenice. Po změně stran to opět bylo spíše bojovné utkání s minimem šancí. Hrálo se spíše ve středu hřiště, nebo v obraně domácích, protože Třešť přeci jen chtěla s výsledkem něco udělat, ale Štoky ji nic vážnějšího nedovolily a výsledek 1:0 ubojovaly.

Góly: 18. Bošacký. Rozhodčí: Beneš. ŽK: 2:0. Diváci: 100. Poločas: 1:0. Štoky: Uhlíř – Miksa, Starý, M. Prokš (90. M. Dáňa), Pernička, Šprla, Bošacký (75. Havel), Holík, Lóži (82. Kunc), Buben, Žila. Třešť: Pešta – Kubát, Novotný, Jan Kříž, Jiří Kříž, Lupač, Nechvátal, Ivan (67. Tausch), Gutwald (83. Lašan), Mareš, Herkner (71. Klaus).

BEDŘICHOV – H. BROD B 2:0

Góly: 53. Novák, 75. Pojer. Rozhodčí: Landsman. ŽK: 0:3. Diváci: 100. Poločas: 0:0. H. Brod B: Zelenka – Pleva (58. Látera), Molák, Nedvěd, Polcar (75. J. Peřina), D. Henek, Pártl (68. Franc), Cakl (78. Karlík), Halák, Tuhý (85. Bartok), Hloušek.