„Od začátku jsme byli jasně lepší, k ničemu jsme soupeře nepustili. Vítězství bylo jasné, i přesto že jsme nastoupili v kombinované sestavě,“ řekl k utkání sportovní manažer Světlé Miloš Malina.

Góly Světlé: Pohnětal 3, Sobek 2, Krajanský 2, Teslík. Poločas: 5:0. Světlá n. S.: Boudník – Teslík, Martínek, Karel, Burda – Krupauer, Krajanský, Vebr, Pešek – Pohnětal, Sobek. Střídal: D. Valenta.

H. BROD B – ŘEČANY 6:2

„Domácí byli lepším celkem. První poločas byl sice celkem vyrovnaný, ale po změně stran byli lepší. Podařilo se jim dát hned v úvodu tři branky a bylo rozhodnuto,“ řekl k utkání kouč A-týmu Jiří Pabousek.

Góly H. Brodu B: Pártl, Darkeh 4, Tuhý. Poločas: 1:0. H. Brod B: Kandr – Pazderka, Pártl, Nápravník, Fejt – Chalupa, Tuhý, J. Peřina, Látera – Král, Darkeh. Střídal: Valíček.

ŠTOKY – RANTÍŘOV 3:1

„Klasický přípravný zápas. Soupeř hraje okresní přebor, tak tam byl znatelný herní rozdíl, a to i přesto že jsme hráli bez šesti hráčů základní sestavy. Z mé strany je spokojenost. Musím pochválit dorostence Berdianu,“ řekl kouč Štoků Josef Pártl.

Góly Štoků: Buben, Kohout, J. Kubát. Poločas: 1:0. Štoky: Uhlíř – Miksa, T. Kubát, Prokš, Holík – Pernička, Kohout, Berdianu, Vaněk – Buben, J. Dáňa. Střídal: J. Kubát.

LEŠTINA – LÍPA 4:1

„Pro nás to byl první přípravný zápas, kluci se dost hledali. Bylo to kostrbaté, ještě to přeci jen nemáme vychytané,“ uznal leštinský trenér David Hospodka.

„Dvacet minut bylo vyrovnaných, ale pak jsem sáhl do sestavy a naše hra se zhoršila, kazili jsme přihrávky, neudrželi balon. Ovšem naše očekávání to splnilo. Chtěl jsem si zkusit, jak budeme hrát první mistrák,“ řekl lipský trenér Josef Kutlvašr.

Góly: Bráník, Radil, Čuřík, Kožnar – Šrámek. Poločas: 2:0. Leština: Březina – Prchal, Forejt, Proněk, Burjetka – Čuřík, Kožnar, Jelínek, Bráník – Pleva, Radil. Střídali: Tichý, Švanda, Krajíček, Aubrecht. Lípa: Vašák – M. Prokš, R. Souček, Rosecký, Kutlvašr – Matěj Fejt, Kříž, Sochor, J. Prokš – Provazník, Havel. Střídali: O. Souček, Šrámek, Morkus, P. Souček, Vopěnka, Breda.

SVĚTLÁ B – H. BROD U19 4:6

„První poločas to by se ještě dalo říct, že to bylo vyrovnané, ale ve druhé půli byl soupeř jasně lepší. My jsme odpadli fyzicky. Oni byli rychlejší, běhavější, lepší na balonu, zkrátka lepší asi ve všem,“ uznal vedoucí týmu Martin Vaňkát.

Góly Světlé B: Křikava, Dibelka, J. Valenta, Šmíd. Poločas: 3:2. Světlá n. S. B: Novotný – J. Valenta, Petrus, Pirožek, Skalický – Kozlík, Novák, Dibelka, Prášek – Křikava, Šmíd. Střídali: Vaňkát, Hradecký, Vasilev.

ŽDÍREC N. D. B – D. VES 8:5

„Bylo vidět že soupeř je z nižší soutěže, byli jsme lepším týmem. Bylo to od nás herně lepší než předchozí zápasy. Jsme rád, že nám pomohli dorostenci,“ uznal trenér béčka Josef Zahradník.

Góly Ždírce B: Losenický 2, Bříza 2, Zahradník 4. Poločas: 4:2. Ždírec n. D. B: L. Polanský – Marek, Kysilko, Škaryd, Vomela – Zahradník, Navrátil, Losenický, D. Polanský – Bříza, Bílek.

TIS – ČÁSLAV DOR. 2:5

„Vzhledem k tomu, že kluci z Čáslavi byli generačně mladší než většina našeho týmu, tak na tom byli fyzicky i herně líp. Když to srovnám se zápasem proti Kutné Hoře, tak náš projev byl o něco lepší, měly jsme tam i světlé momenty. Prvních dvacet minut bylo relativně vyrovnaných, ale postupem času už měl více ze hry soupeř,“ řekl Josef Zezulák.

Góly Tisu: Kafka, Rosecký. Poločas: 0:2. Tis: J. Šidlák – Benák, P. Šidlák, Mareš, Bárta – Rosecký, Šiška, Blažek, Pavlas – Zezulák, Miřátský. Střídali: Sojka, Kučera.