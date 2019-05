Havlíčkobrodsko – Fotbalisté Štoků poprvé na jaře prohráli. Na domácí půdě padli s Kamenicí 4:0, která byla důraznějším a lepším týmem.

Štoky padly v Kamenici 0:4. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

ŠTOKY – KAMENICE 0:4

Domácí narazili na silného soupeře, který byl pohybem a důrazem lepší a to rozhodlo celý zápas. Hosté šli do dvoubrankového vedení už v prvním poločase. A svůj náskok po změně stran ještě o dvě branky navýšili. Domácí přeci jen vrhli síly do útoku a snažili se ve druhé půli s výsledkem něco udělat a hostům se otevíraly okénka v obraně. A tak mohl Zahradník v 59. minutě navýšit vedení. V 73. minutě si pak Jindřich Dáňa kopl balon na ruku a rozhodčí odpískal penaltu. Ta pak dala konečnou podobu výsledku. „Soupeř byl po všech stránkách lepší a důraznější. Samozřejmě nám se nedá upřít snaha, vytvořili jsme si nějaké standardní situace a závary před brankou hostů, ale jejich brankář je podržel. Ten předvedl velmi dobrý výkon,“ uznal štocký trenér David Kunc.