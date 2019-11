Mírovka si udržela podzimní domácí neporazitelnost. Ze svého hřiště udělala nedobytnou tvrz, neztratila ani bod. V posledním kole se o tom přesvědčila Černíč, která prohrála 3:0.

SVĚTLÁ N. S. – ŠTOKY 3:0

„Od samého začátku jsme byli jasně lepší. První poločas jsme soupeře defacto k ničemu nepustili,“ řekl manažer domácího týmu Miloš Malina. Sladkovský po pohledných akcích dvakrát skóroval. Hned po změně stran hosté nastřelili břevno. Zápas by pak mohl vypadat jinak, ale nestalo se, a domácí opět převzali iniciativu a přidali ještě třetí branku. Pešek zatáhl balon po straně, poslal ho před bránu a Sobek uklidil míč do sítě.

Góly: 37. a 42. Sladkovský, 65. Sobek. Rozhodčí: Pavlas. ŽK: 1:6. ČK: 0:1 (68. A. Dáňa). Diváci: 111. Poločas: 2:0. Světlá n. S.: Novotný – Burda, Karel, Krajanský, Martínek, Pohnětal, Pešek (81. Pavlovič), Čermák, Sladkovský, Stránský, Sobek (69. Muzikář). Štoky: Uhlíř – Vaněk, Žila, Lóži, Buben (85. Jileček), Pernička, Prokš, Kohout, A. Dáňa, M. Dáňa.

ROZSOCHATEC – KAMENICE N. L. 6:0

Začátek zápasu vyšel lépe domácím, ti se ujali vedení hned z druhé velké šance. Ve zbytku poločasu už držela více míč na svých kopačkách Kamenice, ale do nějakého vážnějšího ohrožení domácí branky se nedostala.

Druhá půlka se začala hlavně na polovině hostů. Rozsochatec měl výhodu série několika rohů a Pelikán nůžkami usměrnil míč do sítě. V 59. minutě dal na 3:0 Jakub Bílek. V 65. minutě se nechal vyloučit hostující stoper, což byl jeden ze zlomových momentů a o osm minut později kopali domácí penaltu a bylo po zápase. Ten už se jen dohrával a domácí ještě přidali dvě branky.

Góly: 12., 59. a 78. J. Bílek, 47. Pelikán, 73. (PK) a 76. M. Venc. Rozhodčí: Landsman. ŽK: 1:3. ČK: 0:1 (65. Melzoch). Diváci: 100. Poločas: 1:0. Rozsochatec: A. Bílek – Málek, Brož, Meloun, Halák, D. Dundáček (75. Šimek), Plodík (85. Fiala), Horák, Pelikán, J. Bílek, M. Venc (79. Křivohlavý).

MÍROVKA – ČERNÍČ 3:0

„Do utkání jsme šli s tím, že nás čeká poslední zápas podzimu a navíc na domácím hřišti, kde jsme chtěli prodloužit šňůru neporazitelnosti,“ řekl domácí kouč Michal Marek. Vzhledem k počasí nebyl terén ideální, a tak se na hřišti odehrával spíš boj než fotbal. Ovšem oba týmy předvedly i fotbalové věci. „Mě mile soupeř překvapil soupeř, i přesto že je poslední, tak tady předvedl sympatický výkon. Ale prý ho trápí koncovka,“ dodal Marek. Domácí hráli na nulu vzadu a trpělivě čekali na skulinky do útoku. Dočkali se v 17. minutě, kdy po faulu na Böhma kopal trestný kop Semelka. Poslal ostrý balon mezi malé vápno a penaltu, kde si parádně naběhl Rásl, a hlavou uklidil balon do sítě. Do druhého poločasu šli domácí s tím, že musí být pozorní, protože soupeř je na dostřel. A tak chtěli co nejdříve navýšit vedení a uklidnit se. V 53. minutě se jim to povedlo. Po dlouhém autu Semelky, prodloužil balon hlavou Netopilík na zadní tyč, kde už číhal Dvořák a hlavou zavěsil. Konečný výsledek padl po krásném průniku Macha, který poslal přihrávku pod sebe na Lacinu a ten přidal třetí branku.

Góly: 17. Rásl, 53. Dvořák, 74. Lacina. Rozhodčí: Šimek. ŽK: 2:2. Diváci: 80. Poločas: 1:0. Mírovka: Pešák – Velfl, Dvořák (72. Semrád), Martínek, Rásl, Netopilík, Mach (85. Pylypenko), Bláha (87. Valášek), Lacina, Semelka (80. Burian), Böhm (74. Němec).

LEŠTINA – KOSTELEC 1:4

Leština se v posledních zápasech trápí, když nedokáže vstřelit branky. „Než jsme se v zápase rozkoukali, tak jsme prohrávali o dvě branky,“ kroutil hlavou domácí kouč David Hospodka. Nejprve soupeř potrestal chybu domácích a následně mu sami domácí na branku namazali. Leštině se sice podařilo korigovat, když Čuřík centrem našel Forejta a ten snížil. Jenže o chvíli později hosté zase odskočili. Hosté zkusili hrát na tři útočníky, ale už s výsledkem nedokázali nic udělat. „Máme pět proher v řadě, budu mít těžkou zimu,“ uznal Hospodka.

Góly: 25. Forejt – 13. a 30. Paul, 10. Číhal, 72. Vavroušek. Rozhodčí: Masopust. ŽK: 1:1. Diváci: 120. Poločas: 1:3. Leština: Březina – Proněk, Kožnar (53. Bárta), Forejt, Prchal, Čuřík, Piskač, Mišovic, Krajíček (68. Aubrecht), Burjetka, Pleva (78. Švanda).

N. RYCHNOV – H. BROD B 2:2

Góly: 15. (PK) a 90. T. Faltýnek – 22. Peca, 37. Pártl. Rozhodčí: Masopust. ŽK: 2:1. Diváci: 80. Poločas: 1:2. H. Brod B: Kandr – T. Král (65. Nápravník), Janovský, Nedvěd (25. Látera), Žáček (90. D. Henek), Pártl, Pazderka, Báča, Tuhý, Peca (56. Chalupa), Hloušek.