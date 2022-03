Třebíčský klub si před jarní premiérou věří. „Na jaro jsme nachystaní dobře a máme jediný cíl: Záchranu soutěže,“ vyhlašuje jasně před startem jarní části hrající asistent HFK Třebíč Radek Durda.

Tým proto v zimě výrazně posiloval. „Přivedli jsme italského brankáře, ze sousední FŠ Třebíč přišli na přestup čtyři hráči. Navíc řešíme příchod ještě jednoho zahraničního hráče do pole. Zimní příprava byla kvalitní a věříme, že se nám podaří soutěž udržet,“ dodal.

Z nedělního kvarteta zápasů slibuje mnohé střet prvního s třetím celkem podzimní tabulky. Vedoucí Speřice doma přivítají Sapeli Polná.

Podzimní vzájemný duel skončil loni v srpnu drtivou výhrou Speřic 5:0. „Podzimní časy jsou pryč a Polná udělala velký kus práce. Také přípravu měla herně i výsledkově zajímavou. Chceme hrát ofenzivně a soupeřovi vnutit naši hru tak, abychom je předčili rychlostí a dobrým zakončením,“ sdělil kouč Speřic Jiří Holenda.

Terén hřiště celku z Pelhřimovska by měl být dobrém stavu. „Terén je vynikající. Už týden hřiště zavlažujeme, takže bude určitě dobře připravené. Na něj se vymlouvat moci nebudeme,“ pousmál se.

V táboře hostů řeší před zápasem menší problémy se sestavou. „Někteří kluci nejsou úplně fit, proto visí nad třemi nebo čtyřmi z nich otazník. I tak se ale nemáme čeho bát, Speřicím máme co vracet, v tomto zápase můžeme jen a jen získat. Mohl by to být pěkný fotbal,“ komentoval trenér Sapeli Jiří Babínek.

V souvislosti se složením základní sestavy také váhá nad taktikou. „Pokud budeme mít kvalitu dopředu, rozdáme si to s nimi na férovku. Jestliže se ale ti zranění hráči nevrátí, budeme muset zvolit spíše defenzivnější variantu. To je prostě realita,“ doplnil lodivod Polné.

KRAJSKÝ PŘEBOR VYSOČINY - 15. KOLO

SOBOTA: HFK Třebíč – Přibyslav, Chotěboř – Nové Město B, Žirovnice – Okříšky (vše 15.00).

NEDĚLE: Pelhřimov – Bedřichov (10.15, UT), Velké Meziříčí B – Náměšť nad Oslavou-Vícenice (14.00, UT), Speřice – Sapeli Polná, Ledeč nad Sázavou – Nová Ves (oba 15.00).