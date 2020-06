Lípě i Lučici se zatím povedlo udržet týmy pohromadě

Účastníci fotbalové I.B třídy z Lípy a Lučice se připravují už druhým týdnem a počítají i přípravnými zápasy. Lípa ještě žádné domluvené nemá. To Lučice zavítá do Jamného a do Leštiny. Oba celky navíc dokázali zatím udržet tým ve stejné sestavě jako na jaře.

Lučice zatím udržela kádr pohromadě. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot