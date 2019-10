Za deštivého počasí na perfektně připraveném pažitu před velmi slušnou diváckou kulisou se hrálo velmi pohledné utkání odpovídající dvou týmům na čele tabulky. Domácí hned ze začátku nastřelili břevno, posléze tyčku. Jak se říká: Nedáš, dostaneš. Vedení se ujali hosté. V 10. minutě domácí srovnali zásluhou Lančariče, následně šli do vedení, ale do kabin se podařilo hostům srovnat Křikavou. V prvním poločase měla Lučice několik slibných šancí, které vyzněly na prázdno.

Po změně stran nádhernou střelou z 35 metrů Jonáše šli domácí do vedení a čtvrtým gólem se zdálo, že je utkání rozhodnuté, ale dobře hrající Světlá snížila na 4:3. Poslední slovo si vzal lučický kanonýr Lančarič, když obešel tři hráče a rozhodl výsledku utkání. Pochvalu zaslouží oba týmy za bojovnost v nepříznivém počasí.

Góly: 10. a 89. Lančarič, 26. Císař, 55. Jonáš, 77. Blažek – 8. a 80. Dibelka, 44. Křikava. Rozhodčí: Hanzl. ŽK: 1:2. Diváci: 100. Poločas: 2:2. Lučice: Rýdl – Pech, Pavlík, Doležal (74. Zvolánek), Freudenreich, Císař, Jonáš, Kolář, Vrána, Blažek, Lančarič. Světlá n. S. B: Vácha – Petrus, Hradecký (60. Rabecký), Prášek (77. Vasilev), Skalický, Filippi, Dibelka, Křikava (83. Phan cong), Šmíd (58. Uhlíř), Novák, Kozlík (Vaňkát).

H. BROD C – BATELOV 5:1

„My jsme šli do zápasu s tím, že Batelov je druhý, takže jsme předpokládali mladší, běhavější a tvořivější mužstvo, takže jsme šli s taktikou neztrácet míče, podržet je a být trpěliví,“ prozradil brodský kouč Milan Meloun. Na začátku zápasu rozhodčí odpískal zákroky, které se hostům nelíbily, a tak byl podráždění. Domácím se podařilo jít do vedení po rohovém kopu, kdy se trefil Novotný. Následně přestáli tlak od soupeře, dařilo se jim kombinačně a dokonce si vytvořili do poločasu dvoubrankový náskok. Ve druhém poločase hosté na domácí nastoupili, ale Brodu se podařilo dát na 3:0, držet míč a kombinovat. Následně dostali po chybičce na 3:1. Jenže domácí převahu zúročili dvěma dalšími brankami.

„Ze začátku sezony se nám nedařilo proměňovat šance, ale poslední zápasy se to otočilo. Soupeř nějaké šance měl, ale my jsme se zaměřili na obranu. Hosté byli běhaví, chtěli hrát fotbal, byli kombinační, ale nám se je podařilo ubránit,“ dodal Meloun.

Góly: 6. Novotný, 36. Desenský, 70. a 76. Nechvátal, 87. Bělák – 68. Blaško. Rozhodčí: Kříž. ŽK: 2:2. Diváci: 52. Poločas: 2:0. H. Brod C: Duben – Stojan (71. Fišer), Bělák, Novotný, Nechvátal (83. Kubát), Mareš, Udržal (46. Klofáč), Kuchta, Desenský (80. Soukup), Němec, Stránský.

H. BOROVÁ – ŽDÍREC N. D. B 3:5

Domácí měli hned z kraje šanci, ale do vedení šli po brejku hosté. Po pěkné akci ale Borová srovnala zásluhou Petra Veselého. Jenže pak opět nedali stoprocentní šanci a hosté ano a šli do vedení 2:1.

Po změně stran během dvou minut padly tři branky. Nejprve po minutě pobytu na hřišti, číhal na přední tyči Neubauer a zavěsil. Pak přišla asi nekoncentrovanost ze strany domácích a Bříza opět poslal hosty do vedení. Jenže za několik vteřin bylo opět srovnáno, když se trefil Rakušan. „Branka padla v momentě, kdy jsme byli lepší. Němec měl ještě za stavu 3:4 gólovku, ale nedal. Herně to nebylo špatné, ale nedali jsme branky a naopak jsme dostali laciné branky,“ uznal domácí kouč Roman Brukner.

Góly: 20. Petr Veselý, 46. Neubauer, 48. Rakušan – 12. a 30. Koutný, 48. a 51. Bříza, 79. Klimeš. Rozhodčí: Krejčí. ŽK: 0:3. Diváci: 100. Poločas: 1:2. H. Borová: Pavel Veselý – Neubauer, Luňáček, A. Paušíma (67. Běhounek), Němec, Šrámek, Petr Veselý (57. D. Lupták), V. Paušíma, A. Frühbauer, Rakušan (80. Novotný), Z. Frühbauer. Ždírec n. D. B: Šťáral – Kysilko, Klimeš, Tlustý (72. Škarýd), Zahradník (90. Marek), Dočekal, Máša, Bříza, Navrátil, Sýkora, Koutný.

KOŽLÍ – TIS 2:4

„My jsme osmdesát minut hráli, měli jsme převahu, ale soupeř dával branky,“ řekl Zdeněk Matěna z Kožlí.

Góly: 17. Machala (PK), 69. Cicvárek – 18. a 31. Miřátský, 58. a 90. Radil. Rozhodčí: Nenadál. ŽK: 2:2. Diváci: 30. Poločas: 1:2. Kožlí: Vadinský – T. Geher, Pešek, K. Makovec, Vít Šťastný (60. Cicvárek), Václav Šťastný, Machala, J. Makovec, Janů (67. Červenka), M. Geher (60. Pokorný), Matěna. Tis: Sojka – Vala, Benák, P. Šidlák, Mareš, Rosecký, Šiška, Pavlas, Radil, Blažek, Miřátský (86. Procházka).

SVRATKA – LÍPA 0:3

Góly: 21. a 80. Sochor, 36. Havel. Rozhodčí: Beseda. ŽK: 5:1. Diváci: 50. Poločas: 0:2. Lípa: Vaněček – Vašák, R. Souček, Provazník, Michal Fejt, Havel, Sochor, Kříž, Šrámek, Vácha, Rosecký. Střídali: P. Souček, Breda, Prostředník.

A.DŮL – POHLED 0:5

Góly: 27. Rérych, 46., 67. a 84. Drlík, 72. Klement. Rozhodčí: Krymová. ŽK: 0:1. Diváci: 80. Poločas: 0:1. Pohled: P. Krpálek – M. Krpálek (80. Jakub Hospodka), Eis, Pospíchal, Siebenbürger, Rérych (53. Homola), Jan Hospodka, L. Hospodka (75. Šikner), Klement, Michal Sobotka (85. Moučka), Drlík.

PACOV – CHOTĚBOŘ B 1:0

Góly: 45. Pavelec. Rozhodčí: Pojezný. ŽK: 4:3. Diváci: 83. Poločas: 1:0. Chotěboř B: Marek – Neuvirt, Čáp, Čapek, Tůma (69. Pfeffer), R. Odvářka, Běloušek, Moravec (77. Ledvinka), Voborník, Hromádka, Krédl (69. Šimoňák).