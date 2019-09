Začátek zápasu se domácím nevydařil, protože z pokutového kopu prohrávali 1:0. Ovšem od 26. minuty během patnácti mnut pěti góly rozhodli zápas. Druhý poločas se již dohrával v duchu přátelského zápasu, protože už bylo o výsledku rozhodnuto. Pochvalu zaslouží střelci branek a i celý tým.

Góly: 26., 34. a 41. Lančarič, 33. Blažek, 64. Vrána – 12. Váňa (PK). Rozhodčí: Půlpán. ŽK: 1:0. Diváci: 5:1. Poločas: 5:1. Lučice: Rýdl – Freudenreich, Krupička (56. Mazuch), Pavlík, Pecha, Jonáš, Kolář (63. Hübner), Císař, Svoboda, Blažek, Lančarič (60. Vrána).

H. BROD C – TIS 7:1

První poločas skončil remízou, kdy ale domácí kromě branky Michala Mareše z přímého kopu měli ještě dvě vyložené šance, které ale nedali. Hosté snížili střelou z 35 metrů, kdy míč zaplaval a skončil za zády brankáře Dubna. Do druhé půle udělali domácí tři změny v sestavě, šli více do soubojů a byli více na balonu. To se jim vyplatilo. Navýšili vedení na 3:1 a soupeř rezignoval. A Havlíčkův Brod tak mohl ještě vedení navýšit na konečných 7:1.

Góly: 31. a 80. M. Mareš, 53., 85. a 87. Kubát, 76. Slanař, 78. Bělák – 43. P. Šidlák. Rozhodčí: Soukupová. ŽK: 0:0. Diváci: 50. Poločas: 1:1. H. Brod C: Duben – Stojan, Bělák, Novotný, Klofáč (46. Kubát), Nechvátal (46. Němec), Udržal (46. Fišer), Mareš, Slanař, Desenský (62. Bouda), Stránský. Tis: Sojka – Vala, Rosecký, Pavlas (46. Trekoval), P. Šidlák, Benák (75. J. Šidlák), Zezulák, Sládek, Radil, Bárta, Šiška.

KOŽLÍ – POHLED 0:1

Domácí byli v prvním poločase lepším týmem. Hned na začátku zápasu měli dvě vyložené šance, které ale zůstaly nevyužité. Pohled jednou ohrozil domácí, ale bez úspěchu. Do sedmdesáté minuty druhé půle bylo Kožlí stále lepším týmem, ale pak doplatilo na špatnou fyzičku a hra se vyrovnala. V poslední minutě házelo Kožlí aut do vápna, kde hosté získali balon, utekli 3 na 1 a vystřelili si tři body. „Chyběli nám čtyři hráči ze základu, i tak nebyl výkon špatný, ale nejsme schopní dát gól. Bod by byl dobrý, trochu bychom se snad zvedli,“ litoval trenér Kožlí Miloš Březina.

Góly: 90. Daniel. Rozhodčí: Porupka. ŽK: 0:2. Diváci: 50. Poločas: 0:0. Kožlí: Vadinský – T. Geher, Pešek, Pecha (80. Procházka), Cicvárek, Václav Šťastný, J. Makovec, Vít Šťastný, M. Geher, Červenka (46. Mikula), Machala. Pohled: P. Krpálek – M. Krpálek, Eis, Pospíchal (88. Jakub Hospodka), Martin Sobotka (34. Drlík), Siebenbürger, L. Hospodka, Šikner (52. Homola), Jan Hospodka, Michal Sobotka, Moučka (71. Daniel).

H. BOROVÁ – LÍPA 1:5

Góly: 7. Šrámek – 9. Rosecký, 33. a 84. Sochor, 73. Havel, 85. Vendl. Rozhodčí: Krymová. ŽK: 3:3. ČK: 0:1 (32. M. Prokš). Diváci: 68. Poločas: 1:2. H. Borová: Pavel Veselý – D. Lupták (59. Sobotka), Neubauer, Šrámek, Němec, Petr Veselý (46. Havlíček), V. Paušíma (81. A. Paušima), Blažek, A. Frühbauer, Z. Frühbauer, Rakušan. Lípa: Vašák (85. Vopěnka) – R. Souček, M. Prokš, Provazník, Rosecký (83. Morkus), J. Prokš (46. Vácha), Michal Fejt, Havel (71. Šrámek), Vendl, Sochor, Matěj Fejt.

BATELOV – ŽDÍREC N. D. B 6:3

Góly: 35. a 62. Blaško, 64. Svěrák, 67. Koreš, 72. Havlíček, 85. Kupka – 11. Malínský, 38. Navrátil, 42. Klimeš. Rozhodčí: Maar. ŽK: 1:1. Diváci: 80. Poločas: 1:3. Ždírec n. D. B: Severýn – Marek, Klimeš (74. Šťáral), Zahradník, Ceral, Máša, Bříza, Navrátil, Sýkora, Malínský (60. Fajt), Škarýd.

SVRATKA – CHOTĚBOŘ B 0:2

Góly: 54. M. Odvářka, 91. Pfeffer. Rozhodčí: Landsman. ŽK: 4:2. Diváci: 95. Poločas: 0:0. Chotěboř B: Marek – Moravec, Čáp (46. Hromádka), R. Odvářka, Ledvinka, Běloušek, M. Odvářka, Veselý (64. Pfeffer), Šimoňák (75. Vajrych), F. Janda.

A.DŮL – SVĚTLÁ N. S. B 2:7

Góly: 42. Vorálek, 62. Kovačík – 3. Šmíd, 19. a 36. Křikava, 22. Dibelka, 55., 58. a 87. Novák. Rozhodčí: Chromý. ŽK: 1:3. Diváci: 145. Poločas: 1:4. Světlá n. S. B: Vácha – Petrus (80. Vaňkát), Skalický, Pirožek, Dibelka, Křikava, Prášek, Novák, Kozlík, Hradecký (62. Lacina), Šmíd (20. Phan cong).