Lučice – Druhý celek tabulky I. B třídy, skupiny A, Lučice, se mohl spolehnout na kanonýra Martina Lančariče. Ten svému týmu zařídil polovičku branek a je suverénně nejlepším střelcem celé soutěže. Druhý nejlepší Miroslav Křikava ze Světlé má „pouhých“ 14 gólů.

Utkání fotbalové staré gardy Lučice a Bohemians Praha. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

I to je jeden z důvodů toho, že Lučický klub může podzimní část soutěže hodnotit pozitivně. „Podzim se nám povedl nad očekávání. Šli jsme zápas od zápasu, a nechybělo nám ani fotbalové štěstí,“ souhlasil lučický kouč Michal Gajdoš, podle kterého bylo také důležitým faktorem i to, že do týmu velmi dobře zapadly dvě nové tváře. Jednak to byl špílmachr Dominik Svoboda a také důrazný bek Lukáš Freudenreich.