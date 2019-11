Fotbalisté Kožlí se dočkali prvního vítězství až v posledním podzimním kole. Porazili Antonínův Důl 4:6.

CHOTĚBOŘ B – POHLED 3:1

Domácí dali rychlý gól a tím se uklidnili. V osmnácté minutě přidal Šimoňák druhý. Hosté si vytvořili jednu šanci, ale domácím se podařilo udržet do přestávky nulu. A Krédl nakonec přidal v poslední minutě třetí branku.

„V prvním poločase jsme si to odbojovali a hráli jsme docela dobře. Ve druhém už se nám moc nechtělo, to jsme si výsledek ubránili. Bylo to ale zasloužené vítězství,“ řekl k utkání domácí hrající trenér Radek Odvářka.

Góly: 5. Hromádka, 18. Šimoňák, 45. Krédl – 88. Homola. Rozhodčí: Sýkora. ŽK: 2:0. Diváci: 20. Poločas: 3:0. Chotěboř B: Marek – Vajrych, R. Odvářka, Čapek, Ledvinka, M. Odvářka, Pfeffer, Hromádka, Šárovec, Krédl (64. Losenický), Šimoňák (47. Vepřovský). Pohled: P. Krpálek – M. Krpálek, Pospíchal, Martin Sobotka (63. P. Eis), Jan Hospodka, Michal Sobotka (76. L. Sobotka), Moučka (57. Homola), L. Hospodka, J. Eis, Šikner, Klement.

H. BOROVÁ – H. BROD C 4:2

Prvních patnáct minut domácí napadli hosty, což jim dělalo problémy a po jedenácti minutách prohrávali o dvě branky. Jenže to domácí ukolébalo a neproměnili další šance. Hosté tak snížili z ojedinělé šance Bělákem. Těsně před koncem pak udržel vedení domácích Petr Veselý.

Po změně stran zase domácí zazdili šance, a ujala se až ta Rakušana. Jenže o čtyři minuty později se Brod dostal znovu na dostřel po laciné brance. Uklidnění pro Borovou přišlo až devět minut před koncem, kdy završil hattrick Rakušan.

Góly: 8. Petr Veselý, 11., 50. a 81. Rakušan – 18. Bělák, 54. Desenský. Rozhodčí: Stehlík. ŽK: 2:3. Diváci: 65. Poločas: 2:1. H. Borová: Pavel Veselý – D. Lupták, Neubauer, Luňáček, A. Paušíma (64. Blažek), Kučera, Němec (23. Sobotka), Petr Veselý (81. A. Frühbauer), V. Paušíma, Z. Frühbauer, Rakušan (89. Havlíček). H. Brod C: Duben – Stojan (46. Soukup), Bělák, Novotný, Kubát (82. Adamec), Fialka, Udržal, Kuchta, Fišer, Němec (46. Desenský), Slanař.

SVĚTLÁ N. S. B – LÍPA 6:2

Domácím pomohla rychlá branka hned v 6. minutě, kdy Křikava zatáhl balon ze strany, dal ho pod sebe a Dibelka z penaltového puntíku prostřelil brankáře. Domácí se poté dalšími třemi brankami dostali do čtyřbrankového trháku. Hostům se povedlo alespoň snížit do poločasu. Po změně stran se Světlá trochu uchlácholila vedením a prvních dvacet minut druhé půle měli více ze hry hosté. I přesto domácí přidali další dvě branky. Lípa snížila Havlem. Ovšem ke konci už se jen zápas dohrával a domácí ještě neproměnili penaltu.

„Bylo to tvrdé, vyhrocené, rozhodčí to nezvládl. Hosté měli asi čtyři šance. My jsme ale podle mě vyhráli zaslouženě, i přesto že druhá půlka byla z naší strany horší,“ uznal trenér Světlé Martin Vaňkát.

Góly: 6. a 51. Dibelka, 19. a 33. Novák, 38. a 66. Šmíd – 41. Vendl, 71. Havel. Rozhodčí: Zadina. ŽK: 3:3. Diváci: 43. Poločas: 4:1. Světlá n. S.: Janota – Vaňkát, Ranecký (75. Phan cong), Prášek, Pirožek, Petrus, Novák, Křikava, Hradecký, Dibelka, Šmíd (68. Kozlík). Lípa: Vaněček – Rosecký, Sochor, M. Prokš, R. Souček, Havel, Matěj Fejt (46. P. Souček), Vendl, J. Prokš (73. O. Souček), Michal Fejt, Morkus (80. Šrámek).

LUČICE – TIS 2:2

Góly: 14. D. Svoboda, 61. Lančarič – 12. P. Šidlák, 27. Radil. Rozhodčí: Půlpán. ŽK: 2:4. ČK: 0:1 (86. Kafka). Diváci: 70. Poločas: 1:2. Lučice: Rýdl – Freudenreich, Pecha, Pavlík, Pech, Vrána, Kolář (46. Hübner), Jonáš, Císař, D. Svoboda, Lančarič. Tis: Sojka – Vala, Benák (46. Pavlas), P. Šidlák, Mareš, Rosecký, Benda (62. Miřátský), Kafka, Radil, Zezulák, Sládek.

A.DŮL – KOŽLÍ 4:6

Góly: 2. Šabatka, 19. a 29. Volák, 65. Všohájek – 53. M. Geher, 67. a 86. Vít Šťastný, 70. a 83. Pokorný, 81. Václav Šťastný. Rozhodčí: Dušovský. ŽK: 2:4. Diváci: 60. Poločas: 3:0. Kožlí: Vadinský – K. Makovec, Pešek, Vít Šťastný, Pokorný, Václav Šťastný, Machala, J. Makovec, Janů (61. Červenka), M. Geher, Matěna.

PACOV – ŽDÍREC N. D. B 1:2

Góly: 74. Bumbálek – 64. Zahradník, 85. Malínský. Rozhodčí: Burian. ŽK: 1:1. Diváci: 100. Poločas: 0:0. Ždírec n. D. B: Severýn – Marek, Němec, Tlustý (57. Zahradník), Dočekal, Máša (77. Škarýd), Bříza, Vomela (46. Fajt), Navrátil, Štukhejl, Malínský.