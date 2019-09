SVĚTLÁ N. S. B – H. BOROVÁ 2:0

V prvním poločase byli lepší domácí, kteří šli do dvoubrankového vedení. Dibelka zatáhl balon k lajně a dával pod sebe na Nováka a ten otevřel skóre. Následně soupeř nastřelil tyč. A pak se vyplnilo: Nedáš, dostaneš. Když se prosadil Křikava.

Ve druhé půli byla o něco lepší Borová, ale slibnou šanci si vytvořila až v 80. minutě, kdy netrefil prázdnou bránu. Domácí si také ještě vytvořili nějaké šance, ale skóre se už neměnilo.

Góly: 16. Novák, 36. Křikava. Rozhodčí: Ryšánek. ŽK: 2:2. Diváci: 59. Poločas: 2:0. Světlá n. S. B: Vácha – Vaňkát, Petrus, Valenta, Skalický, Pirožek, Dibelka, Křikava (68. Ranecký), Prášek (86. Phan cong), Novák, Kozlík (88. Lacina). H. Borová: Pavel Veselý – D. Lupták, Neubauer, Béna (78. A. Paušíma), Němec, V. Paušíma, Havlíček, Luňáček (46. Šrámek), A. Frühbauer, Z. Frühbauer (46. Sobotka), Rakušan).

LUČICE – H. BROD C 6:1

V Lučici byl k vidění byl velmi pohledný fotbal. Začátek zápasu se povedl domácím, kteří hned ve druhé minutě šli do vedení Blažkem. O dvacet minut později přidali druhou branku. Hosté ještě do poločasu snížili po rohu.

Do druhého poločasu přišli na hřiště Jonáš a Freudenreich. Výborně hrající Jonáš, který vlétl do zápasu jako uragán, dvěma krásnými góly z vápna strhl vítězství na domácí stranu. Následně se zápas vyrovnal. Nejlepší hráč hostů Michal Mareš, který režíroval jejich hru, připravil několik slibných akcí, které ale vyzněli na prázdno. Ke konci zápasu domácí ještě přidali dvě branky, jednu Císař a výsledek pečetil kanonýr Lančarič. Díky proměněným šancím vyzněl zápas jednoznačně pro Lučici, která hrála jako tým a všichni hráči zaslouží velkou pochvalu.

Góly: 2. Blažek, 22. a 83. Lančarič, 56. a 57. Jonáš, 78. Císař – 33. Stránský. Rozhodčí: Krejčí. ŽK: 1:1. Diváci: 110. Poločas: 2:1. Lučice: Rýdl – Pech (46. Jonáš), Pavlík, Krupička, Vrána (46. Freudenreich), Kolář (70. Zvolánek), Císař, Svoboda, Blažek (78. Hübner), Lančarič. H. Brod C: Duben – Stojan, Bělák, Novotný, Klofáč (57. Udržal), Kubát, Fialka (62. Teplan), Desenský (60. Bouda), Mareš, Slanař, Stránský (46. Němec).

LÍPA – KOŽLÍ 5:0

Domácí v celém zápase dominovali, vytvořili si spoustu šancí a několik jich ještě zůstalo nevyužitých. Hosté zahrozili pouze dvakrát. První branka domácích padla z penalty, kterou proměnil Vašák. Následně se Vencl uvolnil na křídle, levačkou si posunul balon na střed a pravačkou zamířil přesně k tyči. Třetí branka padla v 70. minutě, kdy střídající Šrámek naservíroval balon před prázdnou bránu Provazníkovi a ten šťastnou brankou navýšil vedení na 3:0. O čtyři minuty později se znovu kopala penalta za ruku při trestném kopu. A Havel pak v poslední minutě měl před sebou po přihrávce Provazníka prázdnou bránu a nemýlil se.

Góly: 18. Vašák (PK), 32. Vendl, 70. Provazník, 74. (PK) a 90. Havel. Rozhodčí: Voneš. ŽK: 2:4. Diváci: 100. Poločas: 2:0. Lípa: Vašák – R. Souček, Kříž, Provazník, Rosecký, J. Prokš (69. Šrámek), Michal Fejt, Havel, Vendl (80. P. Souček), Morkus, Matěj Fejt (84. O. Souček). Kožlí: Vadinský – T. Geher, Pešek, Pecha, Červenka, Šťastný, K. Makovec, J. Makovec, Plesl (46. Procházka), M. Geher, Machala.

CHOTĚBOŘ B – A. DŮL 9:2

První půlka byla vcelku vyrovnaná. Domácí hráli dobře, snažili se soupeře přehrát pohybem a kombinační hrou. A šli do dvoubrankového vedení. Soupeř je i přesto dvakrát překvapil. Druhá půle se hrála na jednu branku. „Soupeř odešel podle mě fyzicky i psychicky. Nám pomohli dva kluci z áčka a bylo to znát. Dávali jsme si balony do nohy a soupeř nestačil,“ řekl hrající trenér Radek Odvářka.

Góly: 2., 15. a 62. Chlad, 20. a 48. Šimoňák, 37. Moravec, 70. Krédl, 72. Běloušek, 89. Veselý – 5. Slavík, 15. Tichánek. Rozhodčí: Kříž. ŽK: 1:1. Diváci: 30. Poločas: 4:2. Chotěboř B: Marek – Čáp, Čapek, R. Odvářka, Tůma (62. Vajrych), Chlad (79. Hromádka), Šimoňák (66. Veselý), Moravec, Martin Somerauer (56. Krédl), Běloušek, Ledvinka.

POHLED – BATELOV 1:4

Soupeř byl od začátku zápasu fotbalovější, domácí do vyložených šancí nedostávali. Hosté ale na konci poločasu dostali od rozhodčího penaltu a tu proměnili. Po změně stran inkasovali domácí dva rychlé góly a to byl zřejmě zlomový moment. Ke konci zápasu ještě padly dvě branky, po jedné na každé straně.

Góly: 90. Jakub Hospodka – 45. (PK) a 67. Hron, 64. Blaško, 80. Svěrák. Rozhodčí: Jonáš. ŽK: 4:0. Diváci: 80. Poločas: 0:1. Pohled: P. Krpálek – M. Krpálek, Eis, Martin Sobotka (46. Moučka), Drlík, Rérych, Michal Sobotka, Homola, Siebenbürger, Pokorný (73. Jakub Hospodka), Šikner (76. Daniel).

ŽDÍREC N. D. B – TIS 2:0

V úvodních minutách domácí nastřelili dvě tyčky a vytvořili si i další šance, ale do vedení šli až v poslední minutě poločasu. Kolouch dostal balon do vápna a zkušeně ho uklidil do sítě. Ve druhé půlce se domácí přizpůsobili hře soupeře, ale ještě přidal pojistku, když se z trestného kopu trefil Zahradník.

„Tis přijel v jedenácti, byl odevzdaný. My jsme je patnáct minut nepustili za půlku a pak jsme se přizpůsobili jejich hře,“ řekl ždírecký kouč Jiří Veselský.

Góly: 45. Kolouch, 70. Zahradník. Rozhodčí: Beseda. ŽK: 0:0. Diváci: 120. Poločas: 1:0. Ždírec n. D. B: Severýn – Klimeš (62. Navrátil), Kysilko, Koutný, Kolouch (67. Sýkora), Tlustý (46. Malínský), Zahradník (73. Bříza), Ceral, Máša, Slavík, Dvořák (11. Fajt). Tis: Sojka – Vala, Rosecký, Pavlas, P. Šidlák, Benda, Mareš, Trekoval, Sládek, Procházka, Šidlák.