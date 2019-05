Havlíčkobrodsko – Zachraňující se Habry zaskočily Černíč, která bojuje o postup. Okradly ji o body, když uhrály remízu 1:1. Dokonce byly i více než vyrovnaným soupeřem, a herně dokonce o něco lepší.

Lučice se konečně dočkala první jarní výhry | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

LUČICE – A. DŮL 5:3

Lučice na soupeře vlétla ve velkém stylu. V 17. minutě totiž už vedla 4:0. První branka padla už ve 3. minutě, kdy přišel centr zleva a císař ze středu vápna zakončil k tyči. O dvě minuty později zvýšil Pech. V 11. minutě propadl balon z levé strany a Lančarič ho skluzem uklidil do sítě. Za dalších šest minut už to bylo 4:0 po trefě Pecha. A kdo si myslel, že je vymalováno, tak byl na velkém omylu. Ještě do konce prvního poločasu korigoval a zápas zdramatizoval. „Všechny branky padly po našich hrubých chybách a z relativně klidného zápasu jsme udělali nervák,“ uznal domácí kouč Michal Gajdoš. Ve druhém poločasu stačilo pět minut k tomu, aby pak mohli domácí rozhodnout o svém vítězství. Přišel centr do vápna a Pavlík si balon zpracoval a míč poslal do pravého horního rohu. „Od té doby jsme se snažili držet soupeře od naší branky. Měl šancí po skromnu, my jsme měli ještě několik brejků. Byla to spíš bitva o střed pole,“ dodal.