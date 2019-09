Havlíčkobrodsko – Do Lučice zavítal Antonínův Důl, který porazil Martin Lančarič. Ten totiž z osmi branek svého týmu, jich dal hned sedm.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

SVĚTLÁ N. S. B – BATELOV 0:4

V úvodu zápasu měl vyloženou šanci Křikava, ale z malého vápna síť nerozvlnil, a tak šli do vedení hosté. Světelští stopeři se srazili a Havlíček měl usnadněnou práci. Ještě do poločasu to bylo 0:2. Domácí hráč zahrál rukou, pískalo se, ale Světelští fotbalisté se věnovali diskuzi s rozhodčím, hosté rychle rozehráli a Blaško se z velkého vápna nemýlil. Ve druhém poločase byl Batelov lepší a ke konci zápasu ještě své vedení navýšil. „Všechny branky padly po našich hrubých chybách. Soupeři jsme vítězství usnadnili, ale je pravda, že soupeř byl lepší a fotbalový,“ řekl světelský kouč Martin Vaňkát.