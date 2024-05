Povedený nástup. Výrazně promluvili do dění v havlíčkobrodském okresním přeboru v…

Jenže předcházely mu dvě velké šance domácích. „Možná i tři,“ uznal Malínský. „Naštěstí to tam náš gólman vychytal. Jednou trefili i spojnici.“

Potom začala koncertovat lučická patnáctka. Do poločasu stihl čtyři góly, v poslední minutě duelu přidal ještě pátý zásah. Většinou šlo o branky po brejku do rozhozené obrany Antonínova Dolu. „Jejich obrana byla trošku děravější,“ pousmál se Malínský, který dostával hodně volného herního prostoru.

Lučickou káru táhnou svými brankami Malínský a Martin Lančarič. V dalším kole je čeká významná konfrontace. Do Lučice přijede nejofenzivnější tým všech krajských soutěží – Jiskra Dobronín.

OBRAZEM: Sledovali jsme koncert Lučice. Mohlo to být i zcela jinak, ví Malinský

Tým z Jihlavska jako jediný dosud zaznamenal více než sedmdesát branek. Na podzim ho střelecky táhl Tomáš Sedláček, na jaře jej výrazně zastupuje Lubomír Laňka. V utkání se proto dá očekávat pěkná přestřelka. „Doufejme, že to tak bude. Fotbal vás pak víc baví,“ přeje si Malínský. „Teď se Martinovi trochu střelecky nedaří, bylo by potřeba, aby zase začal dávat góly. Já věřím, že to brzy zlomí a znovu se rozstřílí,“ věří svému kolegovi v útoku.

Ale také rivalovi v souboji o střeleckou korunu. První místo mají oba na dohled a dosud nejlepší střelec již v soutěži nenastupuje. „Sázku mezi sebou žádnou nemáme, ale kamarádské pošťuchování probíhá,“ culí se Malínský. „Je samozřejmé, že každý chce být nejlepší, ale přejeme si i vzájemně. Určitě mezi námi není nějaká rivalita, nahráváme si. I v tom posledním utkání mi Martin dvakrát parádně nahrál na gól. Krásné by bylo, kdybychom oba překonali pana Sedláčka a skončili nahoře. To je přece paráda, mít takový útok.“

Souhrn 1. B třídy: Telč se dotahuje, zkáza favoritů v béčku, kanonáda Malínského

Souboj v Lučici nebude jen představením ofenzivních sil, ale rovněž přímou bitvou o třetí příčku v tabulce. Také posun v tabulce na bronzovou pozici lučické hráče motivuje. „Moc bych si přál třetí skončit. Bavili jsme se o tom i s klukama, že by bylo hezké dohrát sezónu na bedně. Chceme tento zápas vyhrát. Ostatně - my chceme vyhrávat pořád. Jinak by přece nemělo smysl hrát.“

Už vloni se Lučice pohybovala v horní polovině tabulky. Ze skupiny nakonec postupovaly první tři celky. Má touha po třetí příčce i motivaci případného postupu do 1. A třídy? „Pokud jde o moji osobu, já bych byl docela pro zkusit si zahrát vyšší soutěž. Za zkoušku nikdo nic nedá,“ vyznává se osmadvacetiletý útočník. „Ale upřímně, máme přece jenom spíše starší mančaft. Nemám to nijak propočítané, ale jak tak sleduji naše soupeře, možná jsme i nejstarší tým v soutěži. Pro hru ve vyšší třídě bychom potřebovali sehnat pár mladších kluků a tým o ně doplnit. Nikdo z nás nemládne a rok od roku je to těžší a těžší.“

Očekávané utkání Lučice – Dobronín se hraje v sobotu od půl páté odpoledne.