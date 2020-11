Fotbal mu chybí, ale zápasové vytížení si vynahrazuje se synem. Michal Marek s ním trénuje na hřišti u baráku.

Kouč Mírovky Michal Marek v nouzovém stavu trénuje alespoň se synem. | Foto: Deník / Kamil Vaněk

Kouč Mírovky momentálně nemůže dělat, co ho baví. „Samozřejmě mi trénování chybí. I když někdy říkám, že ztrácím chuť do trénování, tak mě to naplňuje. Ale o tom naše řemeslo je. Fotbal chybí nejen mě, ale celé veřejnosti,“ posteskl si Michal Marek.