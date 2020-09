Rozdílné vstupy do sezony. Mírovka se drží v první polovině tabulky I. A třídy, kdežto Štoky se krčely až do víkendu na předposledním místě. Nyní už se jim povedlo poprvé vyhrát a v tabulce se o pár míst posunout.

Štoky si musely počkat na výhru do čtvrtého kola. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

V Mírovce mohou být se začátkem sezony spokojení. A to nejen výsledkově ale také herně. „Měli jsme špatnou přípravu, kdy se nám nedařilo s týmy z nižších soutěží. Kluci nepředvedli to, co jsem si představoval. O to víc jsem spokojený se vstupem do soutěže,“ potvrdil kouč Michal Marek,