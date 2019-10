MÍROVKA – TŘEŠŤ 6:1

Domácí jsou momentálně na koni, výsledkově se jim daří a chtěli pokračovat na domácím hřišti i s Třeští, která v minulém kole porazila brodské béčko. Domácí šli do vedení hned v 6. minutě, kdy se po dlouhém vhazování trefil nekompromisně z vápna Lacina. Po čtvrt hodině hry vybojoval míč Bláha a poslal průnikovou přihrávku na Němce. Ten udělal kličku brankáři a poslal míč do prázdné brány. Šest minut před koncem poločasu fauloval hostující brankář a kopala se penalta. Tu proměnil Mach. Po změně stran snížil po rohovém kopu hlavou Herkner. V 68. minutě se Němec z voleje trefil na zadní tyč. Po chybě brankáře zvýšil Mach a samostatný únik proměnil Valášek.

„My jsme zahráli dobře takticky, kluci plnili věci, které jsme si řekli a eliminovali jsme jejich největší přednost, a to je Michal Lovětínský. Oni jsou fotbalové mužstvo. Navíc jsme využili našeho malého hřiště a soupeř se na něm nevyhnul chybám. My jsme je dokázali potrestat. Momentálně se nám daří, vezeme se na vítězné vlně. Vážím si toho, že kluci plnili, co jsme si řekli. Výsledek tolik neodpovídá hře, protože hosté hráli dobře, ale na malém hřišti udělali chyby,“ řekl domácí kouč Michal Marek.

Góly: 6. Lacina, 15. a 68. Němec, 39. (PK) a 74. Mach, 88. Valášek – 59. Herkner. Rozhodčí: Terber. ŽK: 1:2. Diváci: 100. Poločas: 3:0. Mírovka: Pešák – Rásl, Semelka, Martínek, Netopilík, Mach (82. Valášek), Bláha, Lacina, Němec (78. Böhm), Velfl, Semrád (79. Burian).

LEŠTINA – ŠTOKY 0:3

Výsledek odpovídá tomu, co se dělo na hřišti. Hned ve 3. minutě prohrávali domácí, když po chybě ve vápně se prosadil Lóži. Pak se snažili hrát domácí, opticky se jim to dařilo, ale nedali tři šance. Po změně stran Leština otevřela hru, soupeř chodil do brejků a z nich si pojistil vedení. Tři minuty před koncem padly ještě dvě červené karty. Kohout předvedl nesmyslný faul a Bránik to neunesl a ohnal se po soupeři, a tak šel také předčasně pod sprchu. Na hru to už ale vliv nemělo.

Góly: 3. a 66. Lóži, 51. A. Dáňa. Rozhodčí: Holub. ŽK: 2:5. ČK: 1:1 (87. Bránik – 87. Kohout). Diváci: 123. Poločas: 0:1. Leština: Březina – Proněk, Jelínek (52. Bránik), Forejt, Prchal, Čuřík (76. Krajíček), Štros (65. Bárta), Piskač, Mišovic, Burjetka, Pleva. Štoky: Uhlíř – Miksa, Starý, Vaněk, A. Dáňa, Kohout, Žila, Lóži (85. Palán), Buben, Kubát, Pernička.

ROZSOCHATEC – SVĚTLÁ N. S. 0:2

V prvním poločase se dostávali do šancí domácí, ale nedali tři samostatné úniky. Hosté sice drželi balon, ale vážněji branku Rozsochatce neohrozili. Jenže na začátku druhé půle šli Skláři do rychlého vedení, kdy střelou z šestnáctky mířil přesně Sobek. Hosté byli lepším týmem a potvrdili tři body deset minut před koncem. Domácí nezachytili průnik, pak ještě navíc nevyběhl obránce včas a Muzikář zvýšil na 2:0.

Góly: 47. Sobek, 80. Muzikář. Rozhodčí: Landsman. ŽK: 2:0. Diváci: 80. Poločas: 0:0. Rozsochatec: Peňáz – Málek, Brož, Meloun, Halák, D. Dundáček (81. Křivohlavý), Plodík, Horák, Pelikán (71. Hečko), J. Bílek, M. Venc. Světlá n. S.: Zelenka – Burda, Karel, Krajanský, Martínek, Pohnětal, Pešek (88. Lacina), Čermák, Sladkovský, Sobek (73. Muzikář), Stránský (84. Ranecký).

ČERNÍČ – H. BROD B 2:3

Góly: 2. Lacina, 47. Doležal – 7. a 53. L. Peřina, 86. Pazderka. Rozhodčí: Janovský. ŽK: 4:3. Diváci: 50. Poločas: 1:1. H. Brod B: Kandr – Janovský, L. Peřina, J. Peřina, P. Karlík (46. Nedvěd), Cakl (64. Chalupa), Pazderka (89. Nápravník), Báča, Tuhý (71. Látera), Horn (74. Král), Hloušek.