Mírovka se stále výsledkově trápí. Utržila třetí porážku v řadě. Zato fotbalisté Světlé prohráli poprvé v sezoně. A že porážka měla pořádně hořkou příchuť.

Mírovka i Světlá zuří: Rozhodčí ovlivnili zápas. | Foto: archiv Deníku

Skláři zajížděli do Nového Rychnova, kde si chtěli udržet vedení v tabulce I.A třídy a soupeře v ní nechat za sebou. Jenže hlavně rozhodčí byli proti. „Víte, že si na rozhodčí nestěžuji, ale tohle mě naštvalo. Jsem dost frustrovanej,“ zlobil se prozatímní kouč Miloš Malina. Jeho svěřenci hráli od 26. minuty v deseti, když byl vyloučený Martin Karel. „Faul to byl, ale nemyslím si že na červenou. Ve druhém poločase ale měl jít minimálně jeden hráč soupeře taky předčasně do sprch,“ kroutil hlavou Malina. Rozhodčí podle jeho slov začali úřadovat v době, kdy šel jeho tým do dvoubrankového vedení. „První branka domácích byla z dvou-metrového ofsajdu,“ dodal Malina.