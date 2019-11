Hlavním důvodem neporazitelnosti je podle trenéra Michala Marka specifické hřiště v Mírovce. „Naše hřiště je nejmenším v soutěži, ale nejde nikam rozšířit,“ usmál se Marek. „A herně vyspělejší týmy s tím mají problémy. Na menším hřišti dochází k více soubojům,“ dodal. Naopak na hřištích soupeřů moc bodů fotbalisté Mírovky nezískali. „My na širších hřištích míváme problémy, protože si nás soupeři roztáhnou,“ potvrdil mírovský kouč.

Mírovka se umístila na třetím místě se ziskem 26 bodů. Takže v týmu panuje spokojenost. „Všichni jsme spokojení. Já jsem mančaft přebíral po rok a půlroční odmlce a navíc dva týdny před mistrákem, takže nebyl moc čas na nějakou přípravu. S klukama se známe, tak jsem si s nimi promluvil, nastolili jsme si pravidla, kterých se budeme držet a řekli jsme si, že půjdeme zápas od zápasu,“ přiblížil svůj návrat k týmu Marek. Navíc po svých svěřencích chtěl, aby do všech zápasů šli s pokorou, nasazením a bojovností. „Postupem času jsme pak chtěli ladit další věci,“ dodal.

S přístupem hráčů byl až na pár výjimek kouč Mírovky spokojený. „Jsme s podzimem strašně moc spokojený, nicméně nemáme nos nahoru, půjdeme do jarních bojů s pokorou, a znovu s tím, že půjdeme zápas od zápasu. Bodů sice máme nahraných dost, ale je to v tříbodovém systému hodně vrtkavé. Prohrajete tři zápasy a jste někde jinde,“ potvrdil Marek, kterého také těšilo, že jeho tým zvládal na jedničku standardní situace, ze kterých hodně těžil.

Na čem se bude v Mírovce přes zimní pauzu pracovat je fyzička. „Ta nám hapruje. Také bych chtěl přidat více fotbalovosti. Zkrátka zapracovat na herní tváři týmu,“ odkýval Michal Marek, který by rád našel nového snipera. Chybí mu totiž klasický hrotový útočník. Filip Valášek laboruje s bolavými zády a Jan Kaplan se chce věnovat rodině. „Na postu útočníka mi hraje Roman Němec, který je levý záložník, ale musím říct, že se s tím vypořádal velmi dobře,“ uznal mírovský lodivod. O tom svědčí i to, že na podzim nastřílel šest branek. Navíc se střelecká potence rozprostřela napříč celým týmem. Do listiny střelců se zapsalo hned čtrnáct hráčů.

STŘELCI - MÍROVKY

6 – Roman Němec

5 – Lukáš Semelka

3 – Daniel Dvořák, Petr Lacina, Jaroslav Rásl, Lukáš Mach, Marek Burian

2 – Michal Netopilík

1 – Tomáš Svítil, Zdeněk Semrád, Michal Martínek, Dalibor Bláha, Lukáš Velfl, Filip Valášek