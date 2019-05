Havlíčkobrodsko – Havlíčkobrodský B-tým přivítal poslední Pacov, se kterým si poradilo na 3:1. Štoky zase padly v Humpolci, odkud si odvezly čtyři branky. Mírovka doma padla vysoko 7:2.

Štoky prohrály s rezervou Humpolce 4:0. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

H. BROD B – PACOV 3:1

V Brodě se hrálo sedmdesát minut na jednu bránu, kdy domácí soupeře jasně převyšovali ve všech směrech. „Kdyby ho kluci trochu nepodcenili, tak jsme mohli vyhrát i vyšším rozdílem,“ uznal brodský kouč František Souček. „Hosté se snažili, ale na naše mladé kluky neměli,“ dodal. Domácí šli do vedení ve 20. minutě, kdy po rychle kličce asi dvacet metrů před bránou soupeře napřáhl Polcar a trefil se do vinglu. Parádní gól. Do poločasu přidal druhý gól Tuhý, který po kombinaci dostal balon před brankáře, který vyběhl a Tuhý ho stačil přelobovat. Po hodině hry se trefil Nedvěd, kdy po pár narážečkách se k němu dostal balon a neměl problém trefit prázdnou bránu. Domácí se pak už trochu oslabila pozornost a hosté z brejku kosmeticky upravili na konečných 3:1.