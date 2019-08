Havlíčkobrodsko – Štoky si v prvním poločase v Kostelci vypracovaly dvoubrankový náskok. Domácím se podařilo snížit a zápas zdramatizovat. Štoky pak dvě pojistky přidaly až v nastaveném čase utkání.

MÍROVKA – HUMPOLEC B 5:2

Domácí šli do vedení ve 14. minutě, kdy balon propadl za obranu, kde číhal Němec a šel na brankáře, kterému udělal kličku a mířil do prázdné branky. Hostům se podařilo srovnat po rohovém kopu, kdy hlavou mířil do brány Prchal. Hosté byli nebezpeční z rohů a ze standardních situací. Ve 32. minutě šli hosté do deseti a domácí to paradoxně uspokojilo. Humpolec tak potrestal hrubou chybu obranné dvojice a brankáře. Dávali si na vápně přednost a toho využil Maršík.