MÍROVKA – ROZSOCHATEC 1:0

Domácí trochu prospali první poločas a hosté tak působili o trochu fotbalověji. K vidění byl spíš boj o body než pohledný fotbal. A šance příliš nepřicházely, jen náznaky.

Ve druhém poločasu pak rozhodla jedna povedená akce domácích, kdy Böhm zatáhl balon k rohovému praporku a střílenou přihrávkou našel nabíhajícího Buriana. Ten z první poslal balon k přední tyči a nedal brankáři šanci. Hosté pak měli tlak a chtěli s výsledkem něco udělat, ale domácí těsné vedení udrželi.

„Jsou to pro nás šťastné body, ale jsme za ně moc rád. I proto že jsem sestavu lepil a hlavně nám chyběli dva klíčoví hráči ze středu pole Netopilík a Bláha,“ řekl mírovský kouč Michal Marek.

Góly: 89. Burian. Rozhodčí: Landsman. ŽK: 2:2. Diváci: 135. Poločas: 0:0. Mírovka: Berky – Rásl, Martínek, Dvořák, Semrád, Mach, Lacina, Burian (84. Provazník), Němec (61. Velfl), Svítil (46. Böhm), Chroustovský. Rozsochatec: A. Bílek – Málek, Halák, Brož, D. Dundáček (85. Jelínek), Šimek, Plodík, Dočkal (87. Svoboda), Pelikán, J. Bílek, M. Venc (81. Hečko).

H. BROD B – SVĚTLÁ N. S. 0:1

V prvním poločase byli hosté lepší, domácí přehrávali kombinačně. Dostali se rychleji do zápasu, kdy Šejstal hned na začátku zlikvidoval gólovku Světlé. Po půl hodině hry už šli hosté do vedení. Po střele hostů, chtěl Pártl odkopnout balon, ale ten se odrazil do vlastní brány.

Ve druhé půli převzali iniciativu domácí, hosté ale dobře bránili. A tak se domácí dostávali jen do náznaků šancí, ale moc jsme soupeře neohrozili.

„Asi zaslouženě vyhráli. Možná by slušela víc remíza, ale je pravda, že ještě soupeř nedal ve druhé půli penaltu,“ řekl havlíčkobrodský kouč František Souček.

Góly: 30. Pártl (vlastní). Rozhodčí: Fotr. ŽK: 3:5. Diváci: 50. Poločas: 0:1. H. Brod B: Šejstal – T. Karlík (63. T. Král), Janovský, Nedvěd (78. Hascear), J. Peřina, Polívka, Pártl, Pazderka (75. Čapek), Látera (46. Chalupa), Báča, Tuhý. Světlá n. S.: Zelenka – Pešek, Čermák, Martínek, Burda, Krajanský, Karel, Sladkovský, Muzikář (26. T. Čálek – 70. Vasilev – 90. J. Čálek), Pohnětal, Vebr.

N. RYCHNOV – LEŠTINA 1:2

Góly: 75. Flroian – 27. Mišovic, 42. Bránik. Rozhodčí: Bílek. ŽK: 0:5. ČK: 0:1 (76. Pleva). Diváci: 70. Poločas: 0:2. Leština: Březina – Proněk, Kožnar, Forejt, Čuřík (62. Jelínek), Štros (89. Aubrecht), Piskač, Mišovic, Krajíček, Bránik, Pleva.

TŘEŠŤ – ŠTOKY 2:3

Góly: 42. Herkner, 75. Svoboda – 23. Žila, 62. Novotný, 70. A. Dáňa. Rozhodčí: Janíček. ŽK: 1:0. Diváci: 150. Poločas: 0:0. Štoky: Uhlíř – A. Dáňa, J. Dáňa, Kohout, Lóži, Žila, Partl, Pernička, Buben, Starý, Kubát.