V okresním derby měli více míč na svých kopačkách domácí, ale těžce se dostávali za obranný val soupeře. Ten šel dokonce v prvním poločase do vedení. Po čtvrt hodině hry využil brejk Žila a poslal Štoky do vedení.

Domácí si vážnější šance vytvořili až po změně stran, kdy zahrozili po rohových kopech a po jednom brejku po pravé straně, ale síť nerozvlnili. Naopak hosté opět, i trochu se štěstím, dokázali udeřit. Nakopnutý balon se nadvakrát odrazil od domácích obránců a Buben tak mohl pelášit na Sochora, který zůstal stát v bráně.

Góly: 15. Žila, 75. Buben. Rozhodčí: Invald. ŽK: 1:1. Diváci: 110. Poločas: 0:1. H. Brod B: Sochor – Hloušek, Molák, Nedvěd, Bartok (54. P. Kubát), J. Peřina, D. Henek, Pártl, Fišer (84. Král), Látera, Tuhý (75. Franc). Štoky: T. Kubát – Miksa, Starý, Pernička (90. J. Kubát), Havel, A. Dáňa (76. Kunc), Buben (87. Vaněk), Holík (84. J. Dáňa), Lóži (71. Bošacký), Prokš, Žila.

MÍROVKA – BEDŘICHOV 2:4

V prvním poločase se hrál vcelku svižný fotbal. Hra byla vcelku vyrovnaná, malinko více šancí měli hosté. Branka ale nepadla.

Pak přišel druhý poločas a kritická tříminutovka domácích. Ti v ní třikrát inkasovali. Nejprve rychlou kombinaci zakončil Göth, pak stejný hráč mířil přesně hlavou a třetí zářez přidal Novák. To Mírovka kopala rohový kop, ale Bláha trefil břevno, balonu se zmocnil Bedřichov, založil rychlý protiútok a z něj padlo na 3:0. Domácí to nezabalili a hnali vše do útoku, a toho využili hosté a z brejku na 4:0 dal Dvořáček. Mírovka se branky dostala v 75. minutě. Po rohu se trefil Dvořák. Následně Burian centroval a Němec mířil přesně hlavou.

„Soupeř byl lepší, ale pořád to pro nás bylo hratelné, ale bohužel rozhodly tři minuty,“ řekl vedoucí mužstva domácích Karel Heřmánek.

Góly: 75. Dvořák, 82. Němec – 54. a 55. Göth, 56. Novák, 71. Dvořáček. Rozhodčí: Masopust. ŽK: 1:1. Diváci: 100. Poločas: 0:0. Mírovka: Berky – Rásl (52. Němec), Martínek, Netopilík, Semrád, Lacina, Dvořák, Semelka, Velfl (62. Mach), Bláha, Valášek (75. Burian).

TELČ – SVĚTLÁ N. S. 6:3

Góly: 4. a 80. Jančo, 15., 22. a 84. Nerad, 30. Matouš – 79. Krajanský, 81. Sladkovský, 90. Čermák (PK). Rozhodčí: Landsman. ŽK: 0:2. ČK: 1:0 (90. Beňo). Diváci: 105. Poločas 4:0. Světlá n. S.: Novotný – Karel (79. Fillippi), Sladkovský, Valenta, Krajanský – Burda (64. Kozlík), Křikava, Pohnětal, Pešek – Čermák, Mbemba.

KAMENICE N. L. – LEŠTINA 5:1

Góly: 1. a 44. (PK) Filípek, 18. Zahradník, 51. Hadrava, 69. Zdeněk – 31. Štros. Rozhodčí: Burian. ŽK: 1:1. Diváci: 100. Poločas: 3:1. Leština: Březina – Proněk, Kožnar, Forejt, Prchal, Čuřík, Štros, Mišovic (57. Krajíček), Bránik, Bárta (76. Švanda), Burjetka.