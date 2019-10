Jejich poslední vzájemné zápasy z minulých dvou sezon dopadaly stejně. Vždy vyhrál domácí tým. „Když hrajeme doma, tak z nás má Pelhřimov asi větší respekt, ale oni jsou momentálně v takové pohodě, že jim je jedno, kde hrají. Ta historii jde stranou, na to nemůžeme spoléhat,“ je si vědom speřický trenér Jiří Holenda. „My se na ně připravujeme jako na vedoucí tým přeboru, i na to, že teď době hrají,“ nic nepodceňuje trenér šestého celku tabulky, který ztrácí na lídra osm bodů.

Trocha ironie

Hosté ví, že tenhle soupeř jim v poslední době neseděl, alespoň ve chvíli, když jeli ven. „No, my to tam milujeme, těšíme se tam hrozně,“ culil se s ironickým výrazem kouč Pelhřimova Pavel Regásek, který vzápětí otočil a naznačil, že jeho tým tam má smělé plány. „Ale ne, to bych kecal. Tam je to prostě dobré. Vím, že to bude těžké utkání, ale do toho prostředí se těšíme a chceme si odvézt body. Vše ostatní, co řeknu, by bylo neupřímné. Na jaře jsme tam vedli, ale na konci jsme dostali dvě hloupé branky a body tam nechali. Teď si je chceme vzít zpět. Nyní jsme v pozici, kdy nemůžeme brát nic jiného než tři body,“ doplňuje rázně Pavel Regásek.

O tom, že okresní derby bude mít náboj, pochyb není. „Motivovat kluky není potřeba. Zaprvé se devadesát procent hráčů mezi sebou zná, hraje tady první tým, kterému se můžeme přiblížit a znepříjemnit mu spanilou jízdu do divize, a mělo by být i hezky a přijít hodně lidí. Takže my chceme vyhrát,“ má také jasno Holenda.

Zároveň ale zdvihá varovně prst, protože zadarmo výhra nebude! „Oni mají výborné krajní záložníky a je jedno, že Benda nebude hrát. Mají to dobře sestavené. Pavel Regásek je výborný trenér, takže máme respekt, ale zdravý respekt,“ říká domácí trenér. „Těšíme se na to, mohl by to být dobrý ofenzivní fotbal, protože my taktiku v přeboru neřešíme. Snažíme se hrát dopředu, to je má filozofie. Baví to hráče, diváci jsou nadšení, když to skončí 5:4, a baví to i některé trenéry,“ směje se Jiří Holenda, který bude postrádat pouze oba Pohany. „Jinak budeme kompletní, ale něco málo v sestavě změníme,“ dodává.

Jednoduše, ale účelně

Pelhřimovští také ví, co od domácích čekat. „Je to živelnější soupeř. Má mladé kluky, dobře rychlostně vybavené, takže my musíme být koncentrovaní na všechny situace, na každou standardku. Hrají to někdy vcelku jednoduše, ale pro ně účelně, takže musíme zabezpečit obranu. A nejlepší je udeřit zbraní soupeře,“ má jasno Pavel Regásek, který musí nahradit Bendu. „Tak to lehce poupravíme, musíme se s tím poprat,“ nedělá si z absence jednoho z tahounů těžkou hlavu. „Jinak budeme všichni,“ uzavírá kouč hostů.

Menu 12. kola KP

SOBOTA: Žirovnice – Chotěboř (Rosický), Náměšť-Vícenice – Velké Meziříčí B (Havlín), Speřice – Pelhřimov (Pojezný).

NEDĚLE: Sapeli Polná – Šebkovice (10.30, Dvořák – hřiště Stáj), Nová Ves – HFK Třebíč (Niederle), Přibyslav – Okříšky (Karlík), Ledeč n. S. – Bedřichov (Beneš). Zápasy začínají ve 14.30.