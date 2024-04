Habry nezvládly vstupy do poločasů. V prvním dostali tři rychlé branky a bylo prakticky po zápase. „To už je potom těžké s tím něco udělat,“ potvrzuje Melechovský. „Sice jsme to ještě do půlky trošku zkorigovali, ale krátce po začátku druhého poločasu jsme dostali další branku. Pak už se to prakticky jen dohrávalo.“

Melechovský dal na jaře ve dvou utkáních čtyři góly. Dostal pod stromeček nové kopačky, nebo se v něm probudila jarní míza? „Důvodem je spíš skutečnost, že se člověk po zimě na fotbal více těší,“ směje se aktuálně autor devíti branek v sezóně. „Uvidíme, jak to bude pokračovat. Kvůli práci budu muset některé zápasy vynechat, takže další góly asi tak rychle přiskakovat nebudou. Navíc musím přiznat, že moje trefy jsou zásluhou celého týmu. Umíme si to dobře dát a já se k tomu vždycky tak nějak připletu. Nedělal bych z toho nějakou velkou vědu.“

Ve svém věku má Melechovský před sebou pravděpodobně ještě řadu sezón. Proměnit svoji aktuální střeleckou formu ale posunem do nějaké vyšší soutěže neplánuje. „Vidím to tak, že už to tady nějak doklepu,“ uculuje se. „Nějaké nabídky z jiných týmů jsem už měl, ale vždycky jsem odolal. Především kvůli takové mé lenosti. Nechtělo se mi dojíždět. Vyhovuje mi současný stav, kdy máme všechno v dojezdu maximálně hodiny. To mi bohatě stačí,“ přiznává.