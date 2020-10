Naposledy to třicetiletý brankář potvrdil v utkáních proti Chotěboři (výhra nové Vsi 2:0 – pozn. autora) a Přibyslavi (3:0). V obou se mu spoustou výborných zákroků podařilo udržet čisté konto. „Nic speciálního bych v tom ale nehledal, spíše se to tak sešlo,“ pousmál se Fuksa se skromností sobě vlastní.

Jirko, v nedělním utkání jste měl několik důležitých zákroků, mimo jiné jste zlikvidoval dva sólové nájezdy hráčů Přibyslavi. Byly to vaše nejtěžší zákroky v utkání?

To bych neřekl. Tyhle šance přišly po průnikové nahrávce, kdy ale hráči soupeře postupovali z levé strany. Stačilo jen zavčas vyběhnout a zmenšit jim úhel.

Kterého zákroku jste si tedy nejvíce považoval?

Asi toho při standardce Přibyslavi poblíž našeho vápna. To je pokaždé nebezpečná situace, protože balon může někdo tečovat.

Tyto zákroky jste si připsal za vašeho vedení 2:0. Ačkoliv jste v tu chvíli hráli už jen proti deseti, přesto jste jakoby vypadli z tempa. Čím to bylo způsobené?

Nevím, čím to je, ale rozhodně to nebylo poprvé. Stalo se nám to letos již několikrát. Vedeme 2:0 a najednou polevíme v koncentraci. Zdá se, že máme utkání pod kontrolou, ale z tohoto uspokojení pak plynou naše chyby.

Definitivně vás uklidnila až třetí branka, že?

Přesně tak, po třetím gólu bylo hotovo.

Nyní máte minimálně na dva týdny od fotbalu přestávku. Dostali jste od trenéra nějaký individuální plán, jak se udržovat?

Trenér říkal, že máme posilovat a běhat. Prostě se trošku udržovat, kdyby se náhodou ještě pokračovalo.

Z vašich slov rozumím, že s tím, že by se na podzim ještě hrálo, moc nepočítáte?

Myslím si, že už se letos hrát nebude. Na terénech, které by byly v listopadu, by to ani nebylo ideální.

Podzimní část už se tak dá s předstihem hodnotit. Z devíti utkání jste vytěžili dvaadvacet bodů, je to dost?

Bodově to je docela dobré, ale ty dva zápasy, v nichž jsme ztratili, mě mrzí. Oba jsme si přitom pokazili sami, byly to zbytečné ztráty.

Co mrzí více, těsná domácí prohra s Třebíčí, nebo remíza v Polné?

Více mě mrzí ta remíza se Sapeli. Tam jsme měli vyhrát pět nula, jenže my jsme naše šance nedali. Pak přišly dvě chyby, ta druhá navíc v poslední minutě, a utkání skončilo jen remízou. To zamrzí dvakrát tolik.

Na druhou stranu jste ale jako jediní dokázali zdolat vedoucí Pelhřimov?

To nás určitě těší, protože Pelhřimov je na čele oprávněně. Asi jsme je u nás v prvním kole překvapili.

Pokusíte se lídra na jaře ještě potrápit?

Chtěli bychom se o to pokusit. Uvidí se i podle toho, jak zvládneme dohrávku ve Speřicích.

Co budete teď dělat, pokud už se hrát nezačne?

Je to špatné, hospody jsou zavřené. (smích)