Na kolaps favorita číhá smečka, Třebíč do ní patří

Najít favorita krajského přeboru není nic těžkého. Je jím Pelhřimov, i navzdory tomu, že se mu start do nové sezony nepovedl.„Neřeknu vám, že chceme skončit do pátého místa. To by bylo zbabělé. Chceme do divize,“ odmítl uhýbat trenér Pavel Regásek.

Fotbalisté Třebíče se řadí do okruhu favoritů krajského přeboru. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

V pelhřimovské kabině poslední dobou hráči jen přibývali. Konkurenci na brankářském postu zvýšil Luboš Zavadil, který zkoušel fotbal v Německu, obránce Vojtěch Kotek působil v pražské Admiře, Ondřej Blažek přišel z Nové Včelnice. A samozřejmě zapomenout nemůžeme na Oskara Točíka. Ten měl po návratu z Vysočiny Jihlava v přípravě dobrou střeleckou formu. Sílu Pelhřimov nashromáždil na krajský přebor vskutku velkou, otázkou je, jak se s rolí favorita vyrovná. „S respektem hledíme ke všem soupeřům. Loni jsme nezvládli třeba zápas se Sapeli, a to bylo v tu chvíli pomalu poslední. Musíme se mít na pozoru,“ připomenul Pavel Regásek. V boji o špici ale počítá s jinými soupeři. „Na loňský výborný podzim bude chtít navázat Žirovnice, silný tým mají Speřice. Zamíchat s tím může Nová Ves nebo třeba i Třebíč,“ vyjmenovává. Zmíněným soupeřům tak trochu závidí. „Na rozdíl od nás nebudou pod tlakem. Prvenství v soutěži se od nich nečeká. Pokud nás některý ze soupeřů dostane pod sebe, všichni ho budou plácat po zádech. A fotbalové kvality, aby nám nadělali starosti, mají,“ respektuje protivníky pelhřimovský kouč. Záchrana se přiblížila. Nuclears dominují nadstavbě Přečíst článek › Nejmenoval Chotěboř, která si poměrně troufá. „Vzhledem k minulým rokům nelze mít jiné cíle než přední příčky tabulky,“ vyslovil se kouč Miroslav Plíšek. A to i přesto, že tým se postupně začíná omlazovat. „Je to dlouhodobý proces, ale i tak nejde slevit z cílů,“ trvá si na svém. Tak trošku humorně začal představovat cíle svého týmu trenér Speřic Jiří Holenda. „Každý rok se chceme hlavně zachránit,“ šokoval, ale pak už začal spřádat plány, jež jsou bližší fotbalové kvalitě hráčů, které momentálně v kabině má: „Už nemáme tak mladý tým. Chceme skončit do třetího místa,“ upřesnil. Práce trenéra Miroslava Zemana byla v posledních letech v Žirovnici patrná. Slavoj se dostal z átřídy až na druhou příčku tabulky krajského přeboru. O možnost vybojovat historické umístění pro klub z maloměsta na jaře přišel. Atak špice tabulky plánuje i letos.„Už jsem to říkal v zimě. Pelhřimov je z hlediska fotbalové kvality přede všemi. Za ním je pět šest vlčáků, kteří ho mohou potrápit. Mezi nimi jsme i my,“ odhadl rozložení sil v soutěži. I Nová Ves může překvapit a klidně hrát o nejvyšší pozice. Potvrdila to hned v prvním kole, kdy doma porazila Pelhřimov. „Konkrétní cíl jsme od vedení klubu nedostali, ale já osobně chci prohánět největší favority,“ hlásí se do tlupy pronásledovatelů nový kouč Václav Pohanka. Ne na posledním místě kandidátů na nejvyšší příčky je Třebíč. Anulovanou sezonu končila na třetím místě, už je proto se s ní musí počítat. „Rádi bychom navázali na loňské výsledky. Tým jsme posílili, ale hned úvodní zápas nám ukázal, že se musíme ještě hodně zlepšit,“ uvedl trenér Petr Kylíšek a dodal: „Naše hra byla založená na bojovnosti a hráči budou muset na hřišti jezdit a zase jezdit.“

