A podzim naznačil, že na opětovnou účast mezi krajskou smetánkou by v klubu z Havlíčkobrodska nemuseli čekat příliš dlouho. „V tabulce jsme chtěli být po podzimu co nejvýš, ale na vedoucí příčku jsme přímo nemysleli. Důležitější bylo zapracovat do áčka naše nadějné dorostence. Nakonec se dá říct, že se podařilo obojí,“ pochvaloval si trenér Radek Havlíček.

Současně neskrýval, že se jeho celek ve druhé polovině sezony pokusí zabojovat o druhou nejvyšší krajskou soutěž. „Budeme hrát na postup, chceme do A třídy. Nechtěli bychom promarnit vydařený podzim. Přestože máme v současnosti dobrý kádr, zvažujeme jeho doplnění o jednoho záložníka,“ dodal trenér Přibyslavi.

O dva body zpět zůstalo béčko Chotěboře. Mužstvo, které bylo před rokem na sestup, se zlepšovalo už na jaře. Chotěboř B za celý podzim ani jednou neprohrála. Nejlepší trojici doplňuje Tis, který bral za podzimní zápasy dvaatřicet bodů. Loni byl prvním nepostupujícím. Tis se může pochlubit nejlepším útokem i nejlepší obranou, stejná čísla mají ale i další mužstva.

Čtvrtý Batelov zaznamenal ve srovnání s minulou sezonou zlepšení, letos na podzim vybojoval pětadvacet bodů. O bod méně má nováček a jediný zástupce Pelhřimovska v soutěži, béčko Pelhřimova. Na šesté příčce prožije zimu Lučice s dvaadvaceti body na kontě. Také v případě Lučice jde o zlepšení ve srovnání s předešlou sezonou, oproti níž je klub v kladných číslech. První polovinu tabulky uzavírá rezerva divizního Ždírce nad Doubravou, která má rovných dvacet bodů, před rokem si Ždírec B vedl podobně.

Druhou polovinu tabulky otevírá Jamné, nováček soutěže z Jihlavska, který získal devatenáct bodů a má plusové skóre. Na deváté příčce figuruje s osmnácti body Světlá nad Sázavou B. Mužstvo navazuje na své loňské pozice ve středu tabulky, spolu s Tisem se může chlubit díky sedmačtyřiceti gólům nejlepším útokem v soutěži. Rovněž sedmačtyřicet gólů Světlá B také inkasovala.

Na dalších dvou místech najdeme týmy, které hrály loni I. A třídu. Desátá je Leština, která sestupovala z třináctého místa. V nižší soutěži získala osmnáct bodů. Ještě o příčku níž se nachází Dobronín, který zvolil nižší soutěž dobrovolně. Na podzim získal v I. B třídě dvanáct bodů, má už výrazně zápornou bilanci a úplně nejhorší obranu.

Další dvě místa v tabulce obsazují týmy, které zůstaly v minulé sezoně těsně nad pásmem sestupu. Dvanáctá je s jedenácti body Havlíčkova Borová, třináctý s osmi body Antonínův Důl. Tabulku uzavírá nováček z Havlíčkobrodska Česká Bělá. Mužstvo získalo pouhé dva body, podzimního vítězství se nedočkalo ani jednou.

Tabulku střelců ovládl světelský Miroslav Křikava, který se trefil jedenadvacetkrát. Až za ním se umístili střelci z nejlepších klubů v soutěži. Jan Marek z Tisu nasázel soupeřům devatenáct gólů, Adam Vostál z Přibyslavi se v koncovce prosadil patnáctkrát. Deset gólů a více zaznamenali ještě Martin Lančarič z Lučice (13), Marian Blaško z Batelova (12), Martin Odvářka z béčka Chotěboře (11) a Jakub Miškovic z Leštiny (10).

Červenou kartu vytáhli rozhodčí v zápasech A skupiny I. B třídy osmadvacetkrát. Dvakrát ji viděl brankář České Bělé Jan Šrámek. Nejvylučovanějšími byli hráči Pelhřimova B, červenou kartu jich vidělo pět. Po třech červených kartách mají po podzimu Chotěboř B, Jamné, Antonínův Důl a Česká Bělá. Naopak bez vyloučených hráčů odehrál podzim Ždírec nad Doubravou B.

Po sedmi žlutých kartách vyfasovali Jiří Honzl (Pelhřimov B), Tomáš Blažek (Havlíčkova Borová) a Václav Kafka (Tis). Pelhřimovský Jiří Honzl byl s bilancí jedna červená a sedm žlutých karet nejtrestanějším hráčem soutěže.

TOP PODZIMU: I. B třída - skupina A

Nejlepší družstvo: Přibyslav – 36 bodů

Nejhorší družstvo: Česká Bělá – 2 body

Nejvíc vítězství: Přibyslav – 12

Nejvíc remíz: Chotěboř B a Lučice – 4

Nejvíc porážek: Česká Bělá – 12

Nejlepší útok: Tis a Světlá nad Sázavou B – 47 gólů

Nejhorší útok: Česká Bělá – 19 gólů

Nejlepší obrana: Přibyslav a Tis – 17 gólů

Nejhorší obrana: Dobronín – 52 gólů

Nejlepší střelec: Miroslav Křikava (Světlá nad Sázavou B) – 21 gólů

Nejvíc červených karet – týmy: Pelhřimov B – 5

Nejméně červených karet – týmy: Ždírec nad Doubravou B – žádná

Nejvíc červených karet – jednotlivci: Jan Šrámek (Česká Bělá) – 2

Nejvíc žlutých karet – jednotlivci: Jiří Honzl (Pelhřimov B), Tomáš Blažek (Havlíčkova Borová) a Václav Kafka (Tis) – 7

Nejvíc diváků: Přibyslav – Ždírec nad Doubravou B (21. srpna) – 190