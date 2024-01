Návrat do Česka se odkládá. Minimálně následující půlsezonu se budou bratři Robin a Patrik Demeterovi bavit fotbalem opět v Rakousku. „Situace se dlouho měnila každým dnem, ale dnes už je takřka jisté, že budeme jarní část dál hrát v Rakousku,“ přiznal pro Deník starší Robin.

Oba bratři, jak čtyřiatřicetiletý Robin, tak jeho o čtyři roky mladší bratr, prošli mládežnickými kategoriemi FC Vysočina Jihlava. Před třemi léty se opět sešli v dresu tehdy třetiligového Velkého Meziříčí. Odtud pak zamířili na roční angažmá do Startu Brno, aby uplynulý podzim strávili v rakouském Amaliendorfu.

Právě návrat do Velkého Meziříčí, které se po sestupu do divize podzimem doslova protrápilo, se zdál být reálný. „Byl jsem v kontaktu s Honzou Šimáčkem (předseda FC Velké Meziříčí – pozn. red.), ale nakonec to nevyšlo,“ konstatoval Robin Demeter.

Zachránit se chtějí, posily však fotbalisté Staré Říše zatím ohlásit nemohou

Důvod? „Meziříčí se už podařilo dotáhnout příchod několika hráčů a mají jich tak nyní docela dost. Místo by našli jen pro jednoho, ale my jsme v Česku chtěli hrát s bráchou ve stejném týmu,“ pousmál se.

Zájem o služby dvojice záložníků měl ještě jeden divizní klub z Vysočiny. „To je pravda, ten zájem byl vážný, ale s Patrikem jsme tuhle variantu nakonec zamítli,“ nechal si jméno klubu Demeter pro sebe.

Tím, jak čas postupoval, se možnost toho, aby oba fotbalisté spolu hráli dál v jednom týmu, stále snižovala. „Určitě nám nepomohlo, že se všechno strašně táhlo. Tím, jak jsme dlouho řešili, abychom mohli spolu hrát někde, kde by to ale současně také dávalo smysl, se naše šance neustále spíše snižovaly,“ postýskl si.

Tým má perspektivu, ověřil si nový trenér fotbalistů Velké Bíteše Steinhauser

Nakonec tedy možnost dalšího společného působení v jednom klubu padla. „Nic se nenašlo, takže jsme se rozhodli, že se do léta rozdělíme a každý půjdeme hrát někam jinam,“ vysvětlil.

Robin Demeter bude na jaře oblékat dres celku USV Gross Gerungs, který působí v Gebietslize Nordwest. „Je to stejná soutěž, jakou jsem hrál na podzim za Amaliendorf. Oba kluby už jsou na mém přestupu domluvené, takže by vše mělo klapnout.“

Mladší Patrik ještě o novém působišti vyjednává. „U bráchy je to složitější, v tomto směru jsem určitě dál. Patrik měl také nabídku od klubu z Gebietsligy, ale protože se jednalo o jiný kraj, odmítl ji. Teď vyjednává s dvěma zájemci, takže se uvidí, kde nakonec skončí. Od léta bychom pak působili zase v jednom týmu, ale půlrok je dlouhá doba, kdoví, co bude,“ dodal Robin Demeter.