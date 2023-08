V tom minulém skončil celek z Havlíčkobrodska čtvrtý. Pokud by ale v červnu v posledním kole vyhrál v Pelhřimově, slavil by postup do divize. „Výsledky i předvedená hra napovídají tomu, že bychom asi měli patřit k favoritům na postup,“ neskrýval trenér Chotěboře Martin Jakeš.

Je ovšem otázkou, jak si dokáže s touto rolí poradit tým, jehož drtivou většinu tvoří velice mladí fotbalisté. „To je otázka. On je rozdíl, když od vás nikdo nic nečeká, nebo pokud jste favoritem. Soupeři už si na nás dají větší pozor,“ uvědomoval si.

Chotěboři se začíná vysoce zúročovat kvalitní práce s mládeží, kterou v klubu před pár lety nastartovali. Také proto v letní přestávce neměli důvod poohlížet se po posilách.

To ostatně potvrdil také její kormidelník. „Posily jsme nesháněli. Do mužstva se zapojili naši vycházející dorostence, plus jsme ty, co zde byli původně na hostování, dotáhli na přestup,“ potvrdil.

Vzhledem k očekávání, ale také nezkušenosti kádru bude pro čtvrtý celek tabulky loňského ročníku důležitý start do soutěže. A na úvod si Chotěboř dosyta „užije“ souboje proti rezervám divizních klubů.

Posuďte sami. Nejprve doma béčko Žďáru, poté výjezdy na Vrchovinu B a do Žirovnice a ve čtvrtém kole doma pro změnu juniorka Velkého Meziříčí. „Pokud by se nám povedlo do soutěže dobře vstoupit, mohlo by nás to zdravě nakopnout,“ uvědomoval si kouč Chotěboře.

Nadcházející ročník elitní krajské soutěže považuje za trošku méně čitelný. „Loni byl třeba jasným favoritem Pelhřimov, nikdo takový tu letos není. Nahoře by opět mohla být Kamenice, velkou kvalitu bude mít jistě i nováček z Třebíče, ta by měla patřit k favoritům,“ poznamenal.

A nezapomněl ještě na jednoho soupeře. „Opět nečitelný je Sapeli Polná. Tam to pokaždé závisí na tom, koho pan Babínek přivede,“ pousmál se Jakeš.