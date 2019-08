Domácí měli od začátku hry o něco víc ze hry a více diktovali tempo hry, ale soupeř měl také svou kvalitu a chtěl hrát fotbal. Také šel do vedení, když po rohu brankář špatně vyboxoval a Zdeno Rybčák dorazil balon do brány. Druhá branka padla také z kopačky hostů, ale byla vlastní. Po rohu byl Pražák dezorientovaný, chtěl balon odkopnout, ale ten skončil ve vlastní síti a bylo srovnáno. Po půl hodině hry se konečně prosadili i domácí. Benda vysunul Radila do protiútoku a tváří v tvář pacovskému gólmanovi zakončil s chladnou hlavou. Ve 37. minutě kopal Tis opět roh, dva jeho hráči míč promáchli, ale Benák ho dokázal uklidit k tyči. V prvním poločase ještě hosté snížili, když využili chyby v rozehrávce domácích.

Po změně stran se domácí snažili Pacovu odskočit, ale své šance neproměnili. Hosté se do vážnějšího ohrožení nedostávali. Rozhodující čtvrtou branku dal hlavou Zezulák. Pak ještě kosmeticky na konečných 5:2 upravil Miřátský.

Góly: 20. Pražák (vlastní), 30. Radil, 37. Benák, 87. Zezulák, 90. Miřátský – 6. Z. Rybčák, 45. Váňa. Rozhodčí: Beseda. ŽK: 0:1. Diváci: 50. Poločas: 3:2. Tis: Sojka – Bárta, Benák, Benda (55. Kafka), Blažek, P. Šidlák, Mareš, Vala, Zezulák (88. Miřátský), Radil, Rosecký.

KOŽLÍ – SVRATKA 0:4

Prvních dvacet minut byli lepší hosté a také šli do vedení a to nemuselo být jen jednobrankové, ale měli ještě další tři gólovky. Následně převzali iniciativu domácí, ale jejich dvě gólové šance také zůstaly nevyužité.

Druhý poločas odstartovalo Kožlí tlakem, ale Svratka z brejku šla do dvoubrankového vedení. A dvě brankami v posledních deseti minutách upravila na konečných 4:0.

Góly: 11. Bureš, 53. a 82. Kalina, 87. Fousek. Rozhodčí: Půlpán. ŽK: 1:0. Diváci: 100. Poločas: 0:1. Kožlí: Vadinský – Machala (50. T. Geher), Pešek, Příhoda (79. Cicvárek), Pokorný, Václav Šťastný, K. Makovec, J. Makovec, Janů (84. Plesl), Červenka (46. M. Geher), Matěna.

H. BROD C – LÍPA 2:4

Domácí šli do vedení, když se trefil Slanař, ale za minutu po chybě obrany srovnal Provazník. Do Poločasu pak přišly ještě tři branky hostů, když se prosadili po standardních situacích.

Ve druhé půli domácí tlačili, povedlo se jim snížit Bělákem, který dostal přihrávku za beky a samostatný únik proměnil. „V první půli se půl hodiny hrálo, nehrálo. Hodně se to hádalo. Rozhodčí to nezvládal. Musíme pogratulovat soupeři, hrál dobře, organizovaně a dobře jim to vedl Roman Provazník,“ uznal trenér Pavel Kuchta.

Góly: 3. Slanař, 68. Bělák – 4. Provazník, 10. a 29. Havel, 44. Sochor. Rozhodčí: Žaloudek. ŽK: 2:1. Diváci: 115. Poločas: 1:4. H. Brod C: Duben – Stojan (87. Soukup), Bělák, Novotný, Klofáč (64. Udržal), Kubát (46. Fišer), Fialka, Teplan (46. Desenský), Slanař, Němec, Stránský. Lípa: Vašák – M. Prokš, R. Souček, Kutlvašr, J. Prokš (66. O. Souček), Havel, Fejt, Kříž, Sochor (87. Vácha), Provazník, Satrapa (41. P. Souček).

H. BOROVÁ – A. DŮL 0:3

Do 20. Minuty byl k vidění vyrovnaný zápas. První šanci si vypracovali domácí. Následně byli lepší na míči hosté. A ty šli i do vedení, když po standardní situaci propadl míč k Volákovi a ten se nemýlil.

Po změně stran chtěli domácí přidat, ale hosté si zkušenou hrou vedení pohlídali, dobře kombinovali a navíc přidali ještě dvě branky během tří minut.

Góly: 33. a 68. Volák, 65. Tichánek. Rozhodčí: Fotr. ŽK: 3:1. Diváci: 100. Poločas: 0:1. H. Borová: Š. Lupták – D. Lupták, Neubauer, Sobotka (57. Rakušan), Němec (80. Zvolánek), Šrámek (80. Novotný), Blažek, Havlíček (75. Luňáček), A. Frühbauer, Z. Frühbauer, Paušíma (46. Béna).

ŽDÍREC N. D. B – CHOTĚBOŘ B 1:4

Do vedení šli v 10. minutě hosté, nakopnutý balon do lajny a pak přišel centr na malé vápno, kde byl volný Nedvěd a podél brankáře zakončil. Domácí sice vzápětí srovnali, kdy se přetaženého centru zmocnil Malínský a prostřelil gólmana. Jenže ve 32. minutě pustili domácí Jandu do samostatného úniku a už to bylo 1:2.

Po změně stran začal dobře Ždírec. Malínský vybojoval balon, posunul ho na penaltu na Břízu, ale jeho střelu zblokoval obránce na roh. Pak se hrál vyrovnaný fotbal od vápna k vápnu. Jenže pak přišla opět chyba domácí obrany a Krédl dal na 3:1. V poslední minutě už hráli domácí vabank a po faulu se kopala penalta. „Gólových šancí jsme měli víc, ale nedali jsme je. Soupeř potrestal všechny naše chyby,“ pokrčil rameny trenér domácích Jiří Veselský.

Góly: 16. Malínský – 10. Nedvěd, 32. F. Janda, 71. Krédl, 90. M. Odvářka (PK). Rozhodčí: Krejčí. ŽK: 3:0. Diváci: 150. Poločas: 1:2. Ždírec n. D. B: Bartaloš – Marek (75. Polanský), Vomela, Němec, Tlustý, Zahradník (65. Navrátil), Ceral, Máša, Bříza (70. Dubský), Sýkora, Malínský. Chotěboře B: Marek – R. Odvářka (80. Ledvinka), Čapek, Hromádka, Neuvirt, Moravec, Pfeffer (75. Losenický), Voborník (55. Krédl), M. Odvářka, F. Janda (64. Šimoňák), Nedvěd (82. Šárovec).

POHLED – SVĚTLÁ N. S. B 1:3

Domácí nastoupili do zápasu bez šesti hráčů základní jarní sestavy, což se projevilo na jejich herním projevu. Od začátku tahali za kratší konec. Světlá měla mladý a běhavý kádr. Její snaha vyústila v 15. minutě ve vedoucí branku, kdy hosty poslal do vedení Dibelka. Domácí měli jen náznaky šancí. Druhý gól Světlé na sebe nenechal dlouho čekat. Pohledu vyhořela celá pravá strana a po centru Křikava zvýšil hlavou na 2:0.

Po přestávce byla na domácích vidět snaha s výsledkem něco udělat, ale Světlá založila rychlý protiútok a domácí podržel brankář Krpálek. Následně zazvonilo břevno, a pak na druhé straně se krásnou křižnou střelou prosadil Pirožek. Poté zazvonilo břevno podruhé z kopačky Eise. Domácím se podařilo snížit po pěkné akci Homoly. V závěru trefil Eis z trestného kopu tyč.

Góly: 75. Homola – 15. Dibelka, 34. Křikava, 60. Pirožek. Rozhodčí: Vašíček. ŽK: 3:1. Diváci: 70. Poločas: 0:2. Pohled: P. Krpálek – M. Krpálek, Siebenbürger, Pospíchal, Eis, Martin Sobotka, Šikner (84. Rérych), Ranecký (46. Moučka), Daniel (65. Pokorný), Michal Sobotka, Homola. Světlá n. S. B: Vácha – Vaňkát, Petrus, Hradecký, Burda, Prášek (64. Lacina), Pirožek (76. Bílek), Dibelka, Křikava, Šmíd, Kozlík.

BATELOV – LUČICE 1:5

Góly: 83. Ehrenberger – 25. Blažek, 32. Císař, 50. Jonáš, 77. Lančarič (PK), 88. Svoboda. Rozhodčí: Ryšánek. ŽK: 1:3. Diváci: 70. Poločas: 0:2. Lučice: Rýdl – Pecha, Pech (71. Vrána), Pavlík, Krupička, Svoboda, Kolář, Císař, Jonáš, Blažek, Lančarič.