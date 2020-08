Rozsochatečtí fotbalisté zvládli dva úvodní zápasy nového ročníku západní skupiny 1. A třídy na jedničku. „Odstartovat se nám podařilo dobře. Máme štěstí, že jsme kompletní. Dá se říct, že jsme je odehráli velmi dobře, i když oba zápasy byly velmi těžké,“ uznal trenér Jakub Fiala.

Ten by rád hrál na vrchu tabulky. „Chtěli bychom být do pátého místa. Když budeme třetí, bude to super. Máme sice úzký kádr, ale když jsme kompletní, tak máme kvalitní tým,“ dodal.

Ždírecká rezerva před sezonou vyměnila trenéra, protože od podzimu, kdy tým opustil Jiří Veselský, si vedení přehazovali hráči. V létě k týmu, působícímu v nejnižší krajské soutěži, přišel z České Bělé Martin Ptáčník.

A jak se zdá, nové koště zatím dobře mete. Po Tisu si jeho tým poradil i s Antonínovým Dolem. „Oproti podzimu zůstalo v týmu čtyři pět kluků. Přišlo pět kluků z Ranska, kteří si musí na vyšší soutěž zvyknout, k tomu nějací dorostenci,“ řekl Ptáčník, který ale také uznal, že jeho celku hodně pomáhají posily z divizního A-týmu. „Dělá to dost. V Tisu nám pomohli dva v obraně, o víkendu dokonce ještě jeden v útoku,“ potvrdil.

Navíc ještě dodal. „Začali jsme samozřejmě velmi dobře, ale myslím, že více se ukáže v dalším kole. To jedeme do Habrů a áčko hraje ve stejný den, takže nám asi nikdo nepomůže. Tak uvidíme, jak to bude bez nich,“ uznal Ptáčník, který by rád hrál v první polovině tabulky.