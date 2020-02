Mírovka se postavila účastníku krajského přeboru, Sapeli Polná a dostala neskutečný výprask 15:1. I samotný trenér Michal Marek nejdříve nemohl najít na takovýto výsledek slov.

ČÁSLAV – SVĚTLÁ N. S. 1:3

„První poločas byl z naší strany dobrý, dobře jsme kombinovali a vytvořili si šance. Druhý byl peci jen slabší. Domácí navíc prostřídali sedm osm kluků a většinou to byli dorostenci, hodně běhali a napadali, a to nám moc nesedí,“ řekl k utkání sportovní manažer Sklářů Miloš Malina.

Góly Světlé n. S.: Pešek, Pohnětal 2. Poločas: 0:2. Světlá n. S.: Zelenka – Teslík, Pohnětal, Martínek, Burda – Krajanský, Čermák, Pešek, Sladkovský – Suk, Sobek. Střídali: Karel, Muzikář, T. Čálek, P. Čálek.

SAPELI POLNÁ – MÍROVKA 15:1

„Vzhledem k výsledku a předvedené hře, tak musím říct, že soupeř dominoval. Byl výbornej na balonu. Předčil nás ve všem v rychlosti, střelbě, kombinaci. Měli jsme problémy s rozehrou i přesnými přihrávkami. Z naší strany bylo všechno špatně. V kabině jsme si k tomu řekli, že takhle nelze. Doufám, že si kluci sáhnou do svědomí. Něco jsem řekl důrazně, a doufám, že se to už nebude opakovat. Já jsem z toho paf. Nevím, jestli se mám smát nebo brečet. Soupeř byl strašně kvalitní. Klukům nemohu upřít snahu, ale soupeř byl tak dominantní,“ posteskl si mírovský kouč Michal Marek.

Góly Mírovky: Němec. Poločas: 9:0. Mírovka: Berky – Rásl, Velfl, Dvořák, Martínek – Netopilík, Bláha, Lacina, Semelka – Mach, Böhm. Střídali: Svítil, Němec.

HABRY – SVĚTLÁ N. S. B 1:2

„V první poločase jsme byli o něco lepší my. Ve druhé půli jsme měli ještě tři loženky a Šmíd ještě netrefil prázdnou bránu. Soupeř byl nebezpečný z brejků, kdy dva neproměnil. Byl to takový první jarní tréninkový zápas,“ přiblížil zápas hrající trenér Světlé Martin Vaňkát.

Góly Světlé n. S. B: Křikava 2. Poločas: 1:1. Světlá n. S. B: Vácha – Hradecký, Petrus, Sklaický, Pirožek – Kozlík, Novák, Dibelka, Prášek – Šmíd, Křikava. Střídal: Vaňkát.

H. BROD C – LÍPA 1:3

„Byl to vyrovnaný zápas s hodně šancemi na obou stranách. Hrál se hodně otevřený fotbal. Mohlo to skončit vyšším výsledkem. My jsme udělali dvě individuální chyby, které soupeř dokázal v prvním poločase potrestat. Jen Kubát měl tři šance. Nakonec vyhrál šťastnější tým, ale zaslouženě, protože dokázal využít své šance, ale my ne,“ zhodnotil první přípravný duel havlíčkobrodský Tomáš Tůma.

„Myslím, že to byl vyrovnaný zápas. Máme mladší, rychlejší kluky a to rozhodlo,“ přidal své hodnocení kouč Lípy Josef Kutlvašr.

Góly: Nechvátal – Havel, Vácha, Kutlvašr. Poločas: 1:2. H. Brod C: Duben – Kuchta, Novotný, Fišer, Stojan – Udržal, Fialka, Němec, Desenský – Kubát, Nechvátal. Střídali: Soukup, Tuhý, Adamec, Tůma. Lípa: Vašák – Morkus, M. Prokš, Kutlvašr, Prostřední – Havel, O. Souček, J. Prokš, Matěj Fejt – Vácha, Kubát. Střídali: Šrámek, Vopěnka, Havel, P. Souček, R. Souček, Michal Fejt.