Tomáš Vacek je aktuálně třetím nejlepším střelcem soutěže, když míč poslal do soupeřových sítí již čtrnáctkrát. A to navzdory tomu, že se tým musel na konci roku obejít bez jeho střeleckých služeb.

Kapitán Tisu nedohrál utkání v Pohledu a v posledních třech zápasech podzimu svému celku chyběl. „Měl jsem problémy se zadním stehenním svalem,“ popsal svůj zdravotní problém Vacek. „Nerad bych to nějak zakřikl, ale nyní zdraví slouží výborně. Nemám si na co stěžovat,“ pochvaluje si.

A spokojeni jsou i v klubu. S návratem svého kanonýra, ale i s jarními výsledky. Shodné výhry 2:0 s Lípou a v Přibyslavi podtrhla úspěšná přestřelka s Rozsochatcem. „Pohoda v týmu přetrvává,“ potvrzuje Vacek. „Snažíme se držet stále toho samého, hrát co nejvíce ve stejné sestavě, abychom co nejvíce vyhrávali.“

Souhrn 1. A třídy: Želetava zaskočila Bory, Luka nad Jihlavou jsou již třetí

Vstup do utkání s Rozsochatcem ale Tisu vůbec nevyšel. Za necelou půlhodinu hosté vedli 2:0. „Měli jsme právě lehké přesuny v sestavě. Po nějakých dvaceti minutách jsme se srovnali. Dva rychlé góly od nich nebyly příjemné, ale naštěstí se nám povedlo utkání otočit,“ ohlíží se za utkáním jedenatřicetiletý střelec.

Právě Vacek zavelel snížením do poločasu k obratu. Po změně stran přidal další dva zásahy a hattrickem se výrazně přičinil na konečném vítězství. „Moje branky spíše vyplynuly z akcí týmu,“ odmítá velkou slávu Vacek. „Například jsem to zavřel na zadní tyči, když jsme si křikl na kluky o míč a podobně. Všechno pramenilo ze souhry všech jedenácti kluků na hřišti. Už nějakou dobu spolu jsme, víme, co jeden od druhého čekat. Snažíme se hrát rychlý kombinační fotbal, což se nám po půlhodině hry opět začalo dařit, a potom přišly i góly.“

ANKETA. Zvolte další Hvězdu víkendu fotbalových soutěží na Vysočině

Kol do konce sezóny je ještě hodně, ale vyrovnané vedoucí trio uniká v tabulce soupeřům. Tis má přitom v rukách jeden trumf už nyní.

Oba své největší konkurenty přivítá koncem května na svém hřišti. Dočká se TJ Tis 1967, dlouholetý účastník 1. B třídy, druhého postupu v řadě? „Vedení nám říkalo, že když si to vykopeme, postupu se bránit nebudou,“ usmívá se Tomáš Vacek. „Já se ale snažím být v tomto ohledu nohama na zemi. Bude klíčové, aby se nám povedly i další duely. Potom teprve můžeme myslet na domácí zápasy s Pohledem a Světlou. Každopádně si to s nimi chceme rozdat na férovku a lepší ať vyhraje. My ale doma neradi prohráváme.“