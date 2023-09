FOTOGALERIE/V dalším kole krajského přeboru se v Bystřici nad Pernštejnem zrodilo překvapení. Více v přiložené fotogalerii Deníku, na níž v pondělí naváže galerie videí, včetně jedné z branek.

V 8. kole krajského přeboru fotbalisté Bystřice nad Pernštejnem (v černém) doma zdolali celek vedoucí Chotěboře (ve žlutém) 2:1. Vítězný gól zařídil stoper Šponar. | Foto: Deník/Tomáš Pohanka

Vzhledem k předcházejícím výsledkům i postavení obou celků v tabulce krajského přeboru se rozhodně jednalo o překvapivý výsledek. V sobotním utkání 8. kola zdolali fotbalisté Bystřice nad Pernštejnem vedoucí Chotěboř před vlastními fanoušky 2:1.

Lídr elitní krajské soutěže byl od úvodních okamžiků aktivnějším týmem a ve 12. minutě šel také do vedení. Za velkým vápnem napřáhl Voborník a krásnou trefou do šibenice poslal Chotěboř do vedení – 0:1.

Z něj se ovšem celek z Havlíčkobrodska radoval jen pár minut. Do velkého čtverce hostů neohroženě pronikl Padrtka a po faulu na něj se pískala penalta. Tu s přehledem proměnil Straka – 1:1.

Chotěboř mohly mrzet další nevyužité příležitosti, což se ještě zvýraznilo krátce po změně stran. Po rohovém kopu vznikl menší závar, jenž ukončil až stoper Šponar, který dostal balon za záda Maška – 2:1.

Hosté se nehodlali domů vracet s prázdnou, hráče Bystřice přitlačili, ale tentokrát neměli střelecký den. Tři body tak trošku nečekaně zůstaly na Žďársku.

V domácím táboře si výhry považovali. „Ztotožnili jsme se už před zápasem s rolí outsidera. A svědčilo nám to lépe než v minulých zápasech, kdy jsme hráli s celky horšími, nebo na naší úrovni,“ vysvětloval trenér Bystřice Pavel Blaha, který mužstvo po úterním odstoupení Oldřicha Veselého povede ve zbytku podzimu.

„Doplatili jsme na naši slabší koncovku, která nás zatím trošku trápí. Podle mého jsme tu ztratili tři body, ale hnali jsme se alespoň za remízou. Je to škoda, protože výsledky dalších utkání nám do tabulky nahrávaly,“ postýskl si kouč Chotěboře Martin Jakeš.

KP VYSOČINY - 8. KOLO

BYSTŘICE N. P. - CHOTĚBOŘ 2:1

Góly: 18. Straka (PK), 54. Šponar – 12. Voborník. Rozhodčí: Šíma. ŽK: 5:1. Diváci: 90. Poločas: 1:1. Bystřice nad Pernštejnem: Havlík – Šponar, Dvořáček, Hofmann, Vařejka, Žila (80. Veselý), Jiránek (68. Punčochář), Padrtka, Feifer, Buršík, Straka (90. Prüger). Chotěboř: Mašek – Soukup (72. Dočekal), Fiedler, Neuvirt (72. Polanský), Císař, Voborník, Jakeš (72. Mrtka), Klement, Chlad, Janda (59. Bouma), Musílek.