Derby pro domácí. Důležitý duel pro oba protivníky zvládli lépe hráči Mírovky. Na svém hřišti zdolali nejtěsnějším rozdílem 1:0 (1:0) Sokol Pohled a definitivně si zajistili setrvání v 1. A třídě i pro příští sezonu. Naopak hosté po porážce smutnili z nepotvrzeného historického postupu do krajského přeboru. O jejich osudu rozhodne v neděli odpoledne výsledek utkání Pacov – Rozsochatec.

O vítězství rozhodli domácí krátce před poločasovou přestávkou, kdy se prosadil Aleš Rázl.

Ve druhém poločase pohledští hráči odpovědět nedokázali, naopak Mírovka mohla vedení z několika nadějných brejků potvrdit.

Závěr zápasu se postupně proměnil v nervózní bitvu, na kterou hosté doplatili dvojicí vyloučení za nesportovní chování v nastaveném čase.

Poté již mohla vypuknout domácí radost z úspěšné záchranářské mise. „Bylo to těžké utkání. Já jsem ale věřil, že to dobře dopadne, protože my, když nám teče do bot, vždy dokážeme zabrat,“ usmíval se po utkání domácí kouč Radim Sehnal.

Na druhé straně hřiště pochopitelně zavládlo velké zklamání. „Domácí bojovali víc než my,“ uznal šéf fotbalistů Pohledu Lukáš Sobotka. „Na našich hráčích byla patrná nervozita. Hodně jsme kazili a určitě nehráli to, co jsme chtěli.“