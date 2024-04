Vysoká výhra nad posledním Antonínovým Dolem byla zasloužená. „První zápas byl z naší strany krásný s povedenou otočkou z 0:1 na 6:1. Kluci věděli, co mají hrát a taktiku dodrželi,“ okomentoval jarní premiéru Michal Gajdoš. „Pouze ke konci to bylo z naší strany už jen takové dohrávání. Ale byl to první domácí zápas a kluci si na něm dali záležet. Navíc se jednalo o soupeře, který chceme, aby zůstal v tabulce pod námi. Udělali jsme pro to maximum.“

Možná až moc uklidnění odjely Habry o týden později do Dobronína. A na půdě celku z čela tabulky samy inkasovaly šestku. „Přitom jsme šli do utkání se stejným záměrem,“ vzdychal Gajdoš. „Navíc jsme se soupeřem měli dobrou zkušenost, protože jsme ho na podzim doma porazili (2:0). Bohužel, tento jarní zápas se nám nepovedl tak, jak bychom si přáli.“

Ofenzivní tahoun Dobronína? Exobránce. A flink na tréninku, práskl na sebe Laňka

Bídný byl už vstup celku do utkání. Po zhruba dvaceti minutách hry domácí vedli už 3:0. „Určitě nešlo z naší strany o podcenění. Naskytla se řada okolností, které ten den hrály proti nám. Zápas proto dopadl tak, jak dopadl. V podstatě jsme soupeři darovali čtyři góly,“ krčil rameny kouč. „Jednalo se o chyby obrany, kdy jejich útočník Laňka dával své čtyři góly prakticky do prázdné branky. V tomto směru panuje velká výtka směrem k mančaftu. Výkon na hřišti vůbec neodpovídal předzápasové přípravě. Víc bych to nechtěl rozebírat.“

Domácí Jiskra tak ve skóre vystoupala do stejné výše jako Habry před týdnem. K vedení 6:1. Tým z Havlíčkobrodska ale dokázal v závěru dvěma góly alespoň kosmeticky upravit porážku.

Zásluhou na tom měl autor všech tří branek hostů, Josef Melechovský. „Jako útočníka ho mohu jenom pochválit. Z minima v tom zápase vytěžil maximum a výsledek je alespoň mírnější, než mohl být. Sám pro sebe jsem si po zápase říkal, že jsme snad výsledkově byli na hokeji,“ připustil Gajdoš. „Konečný výsledek mě i tak mrzí. Kdybychom prohráli 1:2, 1:3… Dobronín hrál doma, nic bych asi neřekl. Ale dostat tolik branek nepřispívá kreditu mužstva ani samotných hráčů.“

Dukovany ožívají. Šest bodů za dva zápasy, trenér Kylíšek si pochvaluje ofenzívu

Při pohledu do zápisu o utkání, nebo jen do tváří řady hráčů SK Habry je ale patrné, že tento tým stále sbírá zkušenosti. Ne jen proto, že se jedná o nováčka soutěže. V kádru je hodně mladých perspektivních fotbalistů.

Trenér tak dodržuje strategii dávat šanci mladým hráčům. „Snažíme se budovat nový tým, aby měl perspektivu do dalších let,“ potvrzuje Michal Gajdoš. „Aby Habry nebyly pověstné tím, že jeden rok postoupí, další zase padnou. Chceme se stát stabilním účastníkem krajské soutěže a do budoucna se dostat i o třídu výše. To je sice zatím jen vzdálený plán, ale už nyní na něm systémově pracujeme.