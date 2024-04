Pro každý tým je vstup do soutěžního období důležitý. Fotbalisté Světlé nad Sázavou ho zvládli. „Výsledky prvních dvou zápasů jsou v pohodě. Body máme, takže se vstupem do jara můžeme být spokojeni,“ netajil Jan Pohnětal na dotaz Deníku.

Jak ale můžete vypozorovat z naší fotogalerie či krátkého videa z utkání ve Štokách, známku z předmětu proměňování šancí by však světelští hráči brali spíš průměrnou. „Proměňování šancí mě trošku trápí. Průběh utkání s Chotěboří i ve Štokách byl v podstatě hodně podobný,“ potvrzuje Pohnětal. „S Chotěboří jsme měli za poločas pět jasných gólovek. Ve Štokách ve druhém poločase také. To jsou tisíciprocentní šance, které nejsme schopni dát. Ale naštěstí nás to zatím nemusí mrzet.“

Souhrn 1. A třídy: Mírovka opět nadělovala, Luka nad Jihlavou loupila v Borech

Již v ohlédnutí za podzimem kouč odhadoval, že postupové trumfy se budou rozdělovat mezi trojicí lídrů z Havlíčkobrodska. A všechny tři celky své první dva duely zvládly vítězně. „Zatím to k tomu opravdu směřuje,“ komentuje Pohnětal vývoj ve skupině. „Kostelec nyní prohrál, máme na něj už deset bodů náskok, takže to trio se trošku oddělilo. Ale uvidíme, co přinesou další týdny,“ dodává opatrně.

Klíčové vzájemné bitvy o postup jsou na programu až v závěrečné třetině soutěže. „Ještě jsem protivníky na jaře neviděl. Prohlížet si je ale budu až před vzájemnými zápasy. Abych třeba nebyl ve zbytečných nervech,“ uzavírá se smíchem trenér Jan Pohnětal.