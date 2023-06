Žila v sezoně skóroval šestadvacetkrát a byl nejlepším střelcem soutěže. „Od toho tam my útočníci jsme. Prostě máme dávat góly,“ komentuje svoji roli devětadvacetiletý střelec. „My jsme ale měli na jaře neuvěřitelně moc remíz, to mě trošku mrzelo. V hodně zápasech jsme vedli, ale potom jen remizovali… Pak ty body ke konci málem chyběly,“ obrátil pozornost od své osoby na tým.

Štoky po solidním podzimu začaly na jaře klopýtat. A v enormně vyrovnané soutěži se musely strachovat o příslušnost k átřídní společnosti až do posledního kola. „Konec sezony byl dobrý, ale během jara se soutěž tak srovnala, že jsem to ještě nezažil. Ještě před posledním kolem jsme s jedenatřiceti body neměli jistotu záchrany. Bylo to hodně divoké a v dospělém fotbale jsem to ještě nezažil,“ připustil Žila.

V předposledním kole Štoka doma zdolaly Mírovku 3:0, a vyhrály i na rozloučenou na půdě třetích Košetic. „My jsme měli před zápasem již jistotu záchrany, protože Kostelec v pátek prohrál v Brodě. Po zápase jsme dělali rozlučku se sezonou, a pro lepší náladu toužili v posledním utkání vyhrát,“ usmíval se spokojeně kapitán.

To se povedlo. Dobrou náladu měl po zápase i Žila, který si jedné ze svých čtyř posledních tref sezony cení více: „Jeden gól jsem dal z přímáku. Bylo to z nějakých sedmnácti osmnácti metrů - ten se povedl.“

Jan Žila jako kapitán vedl na hřišti hodně mladý kolektiv. V kabině byla řada bývalých dorostenců. „Někdy to bylo hodně těžké,“ netají. „Takhle mladý mančaft jsem ještě nezažil. V necelých třiceti jsem tam byl nejstarší. Samozřejmě pro budoucnost fotbalu ve Štokách je to dobré, mít tolik šikovných mladých kluků. Ale když bylo potřeba hrát na výsledek, bylo to občas složité. Kluky ale musím pochválit, zvládli to nakonec skvěle. A hraje se mi s nima super, protože už nemusím tolik lítat. Oni to kolem mě oběhají.“