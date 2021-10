Pelhřimov inkasoval pět branek, Okříšky s Náměští po třech a naposledy Přibyslav dokonce půltucet. „V útoku se nám nyní docela daří, snad nám to vydrží až do konce podzimní části,“ přál si kormidelník Nové Vsi Václav Pohanka.

Nedělní protivník Sapeli bude skutečným testem pevnosti obranné vozby celku z Jihlavska. Nové Vsi to totiž v posledních týdnech střelecky lepí.

Jeho mužstvo po mizerném startu do sezony šlape jako dobře namazaný stroj. Především defenzivu se po počátečním tápání podařilo vyladit. „Jak na tom skutečně jsme nám ukážou následující čtyři těžké zápasy. Proto mě mrzí, že jsme pro ně přišli o útočníka Szabó, který za vyloučení v Přibyslavi dostal trest až do konce podzimu,“ postýskl si Babínek.

Před rokem skončilo vzájemné utkání nerozhodně 2:2, když domácí Sapeli vyrovnávalo v poslední minutě. „To byl hodně šťastný zisk bodu, protože hráči Nové Vsi tenkrát ten závěr moc nezvládli. To ovšem nic nemění na faktu, že jsou společně se Speřicemi nejlepším mužstvem v soutěži,“ sdělil.

Oba celky se z posledních let velice dobře znají. „Dá se určitě říci, že jsme i dobrými kamarády. Před pár lety jsme proti Nové Vsi mívali poměrně vysokou úspěšnost, v posledních sezonách se to ovšem otočilo,“ všiml si kouč Sapeláků Jiří Babínek.

Hned dva taháky starých známých bude mít víkendový program jedenáctého kola letošního ročníku krajského přeboru Vysočiny. Oba se shodně odehrají až v neděli. Pokud by v nich fotbalisté Speřic a Nové Vsi nezaváhali, jejich společný náskok na zbytek pelotonu by mohl narůst až na devět bodů.

