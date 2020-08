LEDEČ N. S. - CHOTĚBOŘ 0:1

František Polák, trenér Ledče: „Chotěboř byla aktivnější a běhavější. Byla líp připravená. Moji kluci měli asi pocit, že je to stále ještě přípravný zápas. Bylo to nemistrovský. V prvním poločase byli hosté jasně aktivnější a při dvou šancích nás podržel Bezděk. Po změně stran se hra vyrovnala. Měli jsme i loženku, ale po průniku neskóroval Jakub Gramer. Pak měl šanci ještě Vágner, ale jinak jsme se k ničemu nedostávali. Chotěboř pak šla do vedení a zkušeně si vedení pohlídala. My jsme navíc byli málo aktivní, abychom dali branky. Vstup do sezony nám nevyšel, o body se hraje jinak.“

Miroslav Plíšek, trenér Chotěboře: „Myslím, že vítězství je zasloužené. V prvním poločase jsme byli jasně dominantnější. Měli jsme dát minimálně dvě tři branky. Po poločase se hra vyrovnala, soupeř hru zjednodušil a museli jsme dávat pozor, abychom ubránili dlouhé míče a standardky. Pak jsme šli do vedení, když se prosadil střídající Nedvěd. Předvedená hra v první poločase byla hodně dobrá, náročná. Jen nepřišly branky, které by nás uklidnily. Ve druhé půlce bylo hodně osobních soubojů a dlouhých balonů, takže už fotbal nebyl tak koukatelný jako v prvním.“

SPEŘICE - PŘIBYSLAV 4:0

Jiří Stejskal, trenér Přibyslavi: „Pro nás to byl křest ohněm. Speřice byly pohyblivější, důraznější i fotbalovější a zaslouženě vyhrály. Nám zápas otevřel oči, že musíme změnit spoustu věcí. Z naší strany tam byly dva tři náznaky, jinak jsme si nevytvořili nic. Ale zase nemohu říct, že by to byl nějaký propadák. My jsme zaspali první poločas. Soupeř nás ukolébal svou trpělivostí. Potom jsme udělali dvě hrubé chyby a dostali dvě laciné branky. Pozitivní byl vstup do druhé půle. Byl mnohem lepší a na soupeři bylo vidět, že trochu znervozněl. Byli jsme daleko aktivnější a mohli jsme snížit, když jsme Speřice donutili k chybám. Jenže pak znovu přišly dva slepené góly a bylo hotovo.“